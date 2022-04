$!El turismo a nivel nacional está recuperado totalmente de la pandemia, asegura Concanaco Servytur

En su mensaje y en entrevista tras tomarle protesta a los integrantes del Consejo 2022-2023 de la Canaco Servytur Sinaloa Sur, encabezado por Roberto Lem González, quien repite un periodo en el cargo, agregó que esta derrama son noticias espectaculares para México.

“Estas son noticiar espectaculares para nuestro País, tenemos un País en verde (en el Semáforo epidemiológico), tenemos un País en condiciones de salud muy favorables para que se siga desarrollando el turismo, el turismo como ustedes saben fue de las actividades más afectadas por la pandemia, pero hoy está recuperado”, reiteró.

“Nosotros esto deseamos, el turismo es lo que primero se va a recuperar y hoy lo estamos logrando, el turismo, los medios de comunicación me preguntan cuándo alcanzará los niveles que tenía antes de pandemia, hoy no solamente los hemos alcanzado, los hemos superado, por eso estamos de verdad contentísimos a nivel nacional, tenemos ocupaciones totalmente llenas, no solamente en los destinos sol y playa”.