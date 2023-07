“Y ahora lo que lamento es que en este Gobierno actual de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) pues no hay nada, no invierten en nada, no entienden lo que es el desarrollo, no entienden el impulso al turismo y lo que sí saben es hacer de México un país espectacular, porque ahora todo está en los espectaculares (de algunas de sus corcholatas o aspirantes presidenciales), pero nada está en el piso, nada está aterrizado”.

“También sabemos por ejemplo del abandono a los hospitales del país, aquí también me informan y veo aquí en Sinaloa venía viendo algunas escenas del abandono en las medicinas, el abandono también a los programas al campo”, reiteró el también ex director de la Financiera Rural y del Banco Nacional de Comercio Exterior.

“Esto que pasó en esta cosecha (manifestaciones en Sinaloa de productores de maíz y trigo para exigir mejores precios de garantía) ya no pasaba antes porque teníamos un programa de coberturas, de agricultura por contrato, el productor sabía desde el principio más o menos a cuánto iba a poder vender su producto y si los precios caían pues tenías una cobertura y al revés, si eras el comprador tenías una cobertura que también te protegía”.

Pero todos esos programas, todos, bajo ya el argumento falso de la corrupción desaparecieron y se nota en México porque el nivel de pobreza ha aumentado, el nivel de inseguridad también es cada vez mayor, las oportunidades para los mexicanos van a la baja, reiteró el aspirante a representar al Frente Amplio por México integrado por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como organismos de la sociedad civil.

Además, criticó que el actual Gobierno federal haya cancelado la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, tirando miles de millones de pesos a la basura con esa decisión.

También dijo que como aspirante a representar al Frente Amplio por México con relación a sus demás compañeros aspirantes tiene una combinación de características que le parece que son las que hoy necesita el país, se necesita distinguir la política del espectáculo a el de una persona que se toma el problema de los mexicanos muy en serio, porque los problemas son serios.

“Entonces tengo experiencia de gobierno al más alto nivel y con resultados, cuando fue Secretario de Turismo fuimos el sexto país más visitado del mundo, aquí lo vivieron, aquí saben lo que es eso, es combinar recursos de la federación con los estados y aquí se ve el malecón, aquí se ve la recuperación del Centro Histórico y así lo hicimos en muchas partes de México y por eso fuimos el sexto país más visitado”.

Además, manifestó que en el tema rural, que conoce muy bien porque fue director de un banco de desarrollo, que también la bola de ineptos del actual Gobierno federal acaban de liquidar porque saben administrar nada, y cuando fue director de la Financiera Rural se aumentaron créditos al campo y no les pasaban estas cosas que le pasan al Gobierno de hoy.

Expresó que también conoce el sector de las exportaciones porque fue director del Banco Nacional de Comercio Exterior, además ha trabajado en el sector privado, por lo que también conoce lo que los mueve, lo que los motiva, pero también sabría exigirles a cambio de los apoyos más empleos y sobre todo mucho mejor pagados, porque en México se paga muy mal y no se pude vivir con dignidad con esos salarios miserables.

“Y tercero: conozco muy bien la academia, soy de estudio, estudio, escucho, oigo, pero estudio porque me tomo muy en serio los problemas de los mexicanos y es mi experiencia la que me permitiría no solamente en su momento competir, sino formar el mejor Gobierno de la historia reciente del país y de lo que se trata la política, la buena política es resolver problemas y aprovechar oportunidades”, continuó.

“En el caso del turismo, es que es muy claro ya, haber, queremos guarderías infantiles de regreso, fuera Morena; queremos otra vez promoción del turismo, fuera Morena; queremos otra vez un Seguro Popular, fuera Morena, no cabemos las dos cosas, soluciones e ineptitud no caben las dos, y por eso tenemos que decidirnos los mexicanos, queremos o no progresar y avanzar, si no queremos ya sabemos por quién votar y si sí queremos, cuando podamos hablar de votar, antes de que me vayan a castigar los del INE, cuando podamos hablar de votar escojamos un Gobierno que nos ayude a salir adelante y resolver nuestros problemas porque para eso son los gobiernos”.

Entre otros puntos, dijo que cree en la igualdad entre los hombres y las mujeres y por lo mismo no existe una razón por la que no pudiera haber un Presidente o una Presidenta mujer.

“Habiendo dicho eso no vamos s escoger por género, vamos a escoger por capacidad, porque mal haríamos en pasarnos de una situación a otra, entonces yo creo que los mexicanos estamos listos absolutamente (para tener una Presidenta), pero escojamos no por género, escojamos en su momento por quién tiene la capacidad para resolver los problemas del país”, enfatizó Enrique de la Madrid en su visita a Sinaloa que también incluye Culiacán y Los Mochis.