$!El ulama se adueña del Kilómetro Cero en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la finalidad de preservar y difundir una de las tradiciones deportivas más antiguas que aún sobreviven en Sinaloa, como lo es el juego del ulama, este sábado se llevó a cabo una jornada del Ulamazatlán. Jugadores provenientes de comunidades rurales de la sindicatura de El Quelite realizaron una exhibición abierta al público en el tate ubicado en el Parque Lineal Kilómetro Cero.

Entre el sonido seco de la pelota de hule y la atención de quienes se acercaban a observar, se puso en marcha esta actividad, la cual forma parte de una iniciativa respaldada por el Instituto Sinaloense de Cultura y el Gobierno de Mazatlán, para promover la práctica de este ancestral juego de pelota mesoamericano. Durante la actividad, José Lizárraga Covarrubias, promotor del ulama en la entidad, señaló la importancia de preservar esta tradición considerada una de las prácticas deportivas más antiguas del continente y que actualmente se conserva viva principalmente en Sinaloa.

“El ulama es una práctica de origen mesoamericano, prehispánico, que fue practicada desde regiones de lo que hoy es Estados Unidos hasta parte de Nicaragua y con la llegada de la invasión española, el juego fue prohibido en esas zonas y actualmente la práctica viva quedó resguardada únicamente en Sinaloa”, comentó. “A raíz de aquí han surgido proyectos para llevar la práctica a nuevos estados e incluso a otros países que están comenzando a conocer el ulama. Por eso es muy importante que Sinaloa mantiene y reafirme el liderazgo como cuna de este deporte”. Lizárraga Covarrubias destacó que el espacio ubicado en Kilómetro Cero busca convertirse en un punto permanente para entrenamientos, exhibiciones y enseñanza de esta disciplina. “Hoy tuvimos una exhibición en este espacio que se ha otorgado por parte del Municipio para la creación de un campo de ulama de cadera que sirva en la ciudad, como una escuela para formar equipos y también para realizar exhibiciones en escuelas y congresos”, declaró.

Asimismo, mencionó que como parte de la actividad, se realizó la donación de una bola de hule por parte del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias, lo que permitirá que el espacio cuente con el equipamiento básico para iniciar actividades formativas una vez que el campo esté completamente acondicionado. Por otro lado, el promotor explicó que existe una percepción equivocada sobre el juego de pelota mesoamericano, ya que muchas personas lo relacionan únicamente con las representaciones donde se introduce una pelota por un aro de piedra. En este sentido, detalló que en Sinaloa se conservan tres modalidades del ulama, siendo estas de cadera, de antebrazo y de mazo, cada una con reglas, dimensiones y peso de pelota distintos, pero que es el ulama de cadera el que tiene mayor predominio en la región.