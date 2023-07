“Fíjense que estuve en San Luis Potosí y que pido un caldo Xóchitl, no pinche caldo todo aguado, sin sustancia, sin sabor, sin picante, pinche caldo fraudulento, no, no, no, para eso me gustaba el pinche caldo, no nos dura ni para el arranque, la derecha ni para el arranque”.

Por otra parte agradeció la asistencia de los presentes y los invitó a sumarse a su movimiento, a mostrar su simpatía y apoyo de una muestra tan sencilla como lo es el colocar en sus hogares una cartulina con la frase “Noroña es pueblo”, frase con la cual se identifica.

Mencionó que existe la meta de que esta pega de cartulinas, se extienda a un millón de hogares mexicanos, reconociendo la importancia de sentir el respaldo de la gente, ya que mencionó que este es el momento y la hora del pueblo.