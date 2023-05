“Yo siempre fui deportista, desde los 5 años me dedique al beisbol, siempre me gusto nadar también, en las playas, hasta los 45 años, siempre fui deportista, jugué en las ligas de beisbol y por eso me conoce mucha gente gracias a Dios”, contó.

Fue hace tres años que al “Zurdo” Páez tuvieron que amputarle ambas piernas por una complicación médica, desde entonces reconoce que se ha acercado más a Dios y eso le ayuda para salir adelante cada día, para así poder apoyar a su madre, quien a sus 86 años se encuentra en cama por una trombosis en las piernas.

“Se me descontroló la diabetes, los últimos dos meses, antes de que me amputaran las piernas, no me dieron el medicamento indicado que estuve tomando durante siete meses, lo tenían de faltante aquí en el Seguro Social y en el Centro de Salud, se me complico la diabetes y me tuvieron que amputar las piernas”, contó el gran beisbolista.

En entrevista con Noroeste en la explanada del Seguro Social, el deportista narró que se divorció hace 22 años, tiene tres hijos, que actualmente viven en Estados Unidos, de los cuales no recibe ningún apoyo, pero aún así agradece a Dios por tener muchos amigos que no lo han abandonado en su dificultad, así como el apoyo de desconocidos de corazón bondadoso y caritativo.

“Hay que ver la vida como es, hay que enfrentarla, ir quitando las piedras que hay en el camino porque así se da uno a conocer y las mismas personas lo ven a uno en la situación que está y es malo que yo lo diga, pero yo me considero una persona muy luchona y muy guerrera, siempre me han gustado los desafíos y gracias a Dios he salido adelante en todo lo que se me ha presentado”, expresó “El Zurdo” Páez.

Don Jorge es muy conocido por aficionados y peloteros ya que tiene 25 años trabajando durante la temporada de beisbol, dando el servicio a quienes acuden a los partidos y comenta que ha recibido mucho apoyo de ellos en la situación que se encuentre y eso lo pone feliz.

“En mi casa tengo un pequeño comercio, vendo aguas de garrafón, vendo chocolatinas, chocofresas, vendo Betterware, Arabella, todo lo que me digan: ‘Don Jorge ahí le va para que lo venda’, todo vendo, vivo con mi mama, yo la cuido a ella y salgo a buscar una moneda para comprarle pañales y para comprar alimento para mí y para ella”, dijo don Jorge.