$!Electrificaran varias colonias en Mazatlán y restablecer el servicio en diferentes comunidades en la zona rural

Subrayó que dicha subestación que construye la CFE va a ser de gran beneficio para las y los mazatlecos, sobre todo en el área norponiente, el superintendente de dicha paramunicipal en Mazatlán, Marcos Elmer Juzaino Esquer, comenta que el proyecto sigue firme, en construcción.

“Estamos nosotros como Gobierno Municipal haciendo raspados de camino, ya tenemos un 90 por ciento de avance y ellos por su parte se comprometieron a restablecer la luz eléctrica en esos poblados para que las familias que viven ahí puedan tener mejores condiciones, mejor seguridad y también estuvimos hablando sobre la subestación eléctrica que se está construyendo”.

“Tuve una reunión con el superintendente Marcos Juzaino y estuvimos hablando sobre el restablecimiento de la luz eléctrica en la zona rural, sobre todo en el área de San Marcos, Juantillos, en Tecomate, Guamúchil, en Copales”, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez este miércoles en entrevista con personal de medios de comunicación tras dicha reunión privada.

Electrificar varias colonias en esta ciudad y restablecer la energía eléctrica en diferentes comunidades de la zona rural de Mazatlán que tienen varios meses sin ese servicio, acordaron el Gobierno Municipal y la Comisión Federal de Electricidad.

“Y otra buena noticia que tenemos, que tenemos por parte de la CFE proyectos de electrificación para colonias que lo han estado esperando por mucho tiempo, por nuestra parte como Gobierno Municipal tenemos una colonia que ya nos habíamos comprometido, que es la San Antonio etapa uno, y vamos a hacer los trabajos de electrificación en varias colonias más que será por parte del Gobierno Federal, que se están metiendo estos proyectos justamente gracias a la gestión que se está haciendo con nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum”, dio a conocer.

“Quiero decirles que esto es para nosotros una gran noticia, por eso estuvo presente en esta reunión la directora de Vivienda y Tenencia de la Tierra, el director de Bienestar, el director de Obras Públicas, el Secretario del Ayuntamiento y su servidora”.

Reiteró que por parte de la CFE hay muy buena disposición para electrificar varias colonias a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico son la Ampliación Bugambilias, Ampliación Universo, Ampliación 13 de Septiembre y Granito.

Los Acantos está en gestión con el Gobierno del Estado, pero las antes mencionadas podrán tener por fin la electrificación.

Reiteró que las comunidades rurales en mención ya tenían muchos meses sin el servicio de energía eléctrica por diversos factores como el deterioro, por las la lluvias y otras por fallas técnicas propias de la zona.

Y en el caso de La Amapa, al sur de Villa Unión, hay una comunidad que se llama Monte Sinaí, que es una población indígena, incluso ya a través del Cabildo se pasó al Congreso del Estado para que se consolidara ya como una comunidad indígena, la cual ya tienen ese decreto.

“Entonces esa comunidad está ahorita en trámites para la regularización de su terreno, estamos en contacto con el síndico de Villa Unión, con la comisaria de La Amapa para que próximamente puedan tener ellos ya la certeza jurídica y también se pueda entrar a un proceso de electrificación “, expresó la Presidenta Municipal, entre otros puntos.

Reiteró el agradecimiento al superintendente de la CFE en Mazatlán por todo el apoyo brindado para atender las peticiones de la población de este municipio.