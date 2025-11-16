$!Electrodomésticos y televisores, entre los artículos más buscando en el Buen Fin 2025

MAZATLÁN._ Durante el cuarto día del Buen Fin 2025, los centros comerciales de Mazatlán continúan registrando una alta afluencia de compradores quienes acuden en busca de grandes ofertas y rebajas, destacando artículos electrodomésticos como televisores, lavadoras, estufas y refrigeradores.
Este domingo, las tiendas departamentales recibieron a consumidores interesados en aprovechar promociones de meses sin intereses o descuentos directos. Las pantallas Smart TV tuvieron alta demanda seguidas por las consolas de videojuegos como Xbox, PlayStation y Nintendo Switch.
A lo largo de estos cuatro días, los comercios del puerto se han visto abarrotados por clientes que tienen al Buen Fin como la oportunidad ideal para renovar su mueblería o adquirir productos de mayor costo, pero siempre buscando estirar al máximo su presupuesto.
Adrián, joven de 29 años, compartió su experiencia al adquirir una televisión durante esta edición del Buen Fin, para lo cual tuvo que planear con anticipación y hacer algunos ajustes, tal y como lo hacen cientos de mexicanos en estas fechas de noviembre.
“No, yo sí tuve que ahorrar un tiempo y ya tenía planeado sacar una tele en el Buen Fin. La verdad que está bien que haya estas ofertas para que la gente tenga la oportunidad de surtirse con lo que más necesite”, comentó.
Este lunes se vivirá el último día del Buen Fin 2025, y en varias zonas comerciales del puerto se espera que continúe la gran afluencia de visitantes, especialmente durante las llamadas “compras de pánico”, cuando los consumidores buscan aprovechar las últimas horas de promoción.