$!Electrodomésticos y televisores, entre los artículos más buscando en el Buen Fin 2025

MAZATLÁN._ Durante el cuarto día del Buen Fin 2025, los centros comerciales de Mazatlán continúan registrando una alta afluencia de compradores quienes acuden en busca de grandes ofertas y rebajas, destacando artículos electrodomésticos como televisores, lavadoras, estufas y refrigeradores.

Este domingo, las tiendas departamentales recibieron a consumidores interesados en aprovechar promociones de meses sin intereses o descuentos directos. Las pantallas Smart TV tuvieron alta demanda seguidas por las consolas de videojuegos como Xbox, PlayStation y Nintendo Switch.

A lo largo de estos cuatro días, los comercios del puerto se han visto abarrotados por clientes que tienen al Buen Fin como la oportunidad ideal para renovar su mueblería o adquirir productos de mayor costo, pero siempre buscando estirar al máximo su presupuesto.