Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a partir del jueves 11 de julio ya no deben de usar capuchas y quien lo haga será sancionado, manifestó el titular de la corporación, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Eso ya se quitó la capucha, ya los elementos tienen la instrucción de que no la tengan, de que no traigan la capucha, lo que se había dado, también di la instrucción ayer a los grupos de reacción a que se retiraran las capuchas para evitar este tipo de situaciones”, agregó.

“Al final de cuentas pueden ser señalados, sí tienen que hacerlo (quitarse las capuchas) si no, van a ser sancionados, entonces a partir de ayer no deben de traer capuchas los elementos, no deben de traer pasamontañas, es una situación complicada porque el sol es muy fuerte, se los adelanto, es una situación que lamentablemente se tiene que hacer por cuestiones que nosotros mismos provocamos por una u otra situación”.

Dicha disposición se tomó después de que se denunció en videos en redes sociales presuntos abusos policiales por parte de integrantes del Grupo de Reacción en la colonia Lomas del Ébano, donde también se les acusa de allanamiento de morada y robo de dinero en una pollería.

También manifestó que son lamentables todos los abusos y en este caso se tienen que valorar todas las circunstancias de momento a momento para ver si se violentó algún protocolo o no, sin embargo, todo lo que sea violencia, lo que vaya en contra de los derechos humanos es reprobable.

En su caso lo reprueba tajantemente, quienes cometen esos actos no representan la corporación pues son más los buenos elementos, los que tienen capacitación, los que salen con la intención de servir y ayudar que es su trabajo.

También dijo que la población puede denunciar a través del número de emergencias 911 a los policías que aún usen capuchas y las patrullas también traen un código QR a través del cual se pueden hacer denuncias anónimas y se toman cartas en el asunto para sancionar estas situaciones que es una orden que se está dando y se tiene que cumplir.

“Nosotros tenemos ciertas acciones disciplinarias, puede ser un arresto y si es recurrente puede ser una investigación, una falta administrativa la cual se puede generar en Asuntos Internos y puede haber suspensiones de 15, 20 días dependiendo la resistencia que tenga un elemento por obedecer una orden”, recalcó.