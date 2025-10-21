Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Harfuch patrullan Mazatlán: Alcaldesa

MAZATLÁN._ En vías del desarrollo de próximos eventos deportivos, musicales, de encuentros con mayoristas y al estar por iniciar la temporada de mayor arribo de extranjeros, elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad y Pública Ciudadana de Omar García Harfuch están ya reforzando la seguridad del destino, destacó Palacios Domínguez en entrevista.

“Sí, estamos recibiendo el apoyo por parte del gobierno estatal y el federal y seguimos en las mesas de construcción de paz trabajando coordinadamente los tres niveles del gobierno para tener tranquilidad aquí en Mazatlán para nuestra gente y para quienes nos visitan”, expresó Palacios Domínguez.

Las patrullas negras rotuladas con las siglas SSPC han sido vistas realizando rondínes por diversos puntos de la ciudad, desde la Marina, Zona Dorada, por el malecón y en el Centro Histórico, causando asombro y bien recibidas por la ciudadanía.

Y es que el llamado de algunos duranguenses a no viajar a Mazatlán por considerarlo inseguro, hizo que el estado y Gobierno Federal aumentaran la presencia del patrullaje, admitió la primera edil.

Pero además del fortalecimiento del cerco de seguridad policial también van a emprender una promoción positiva del destino en diversos mercados emisores de turismo nacional e internacional de Mazatlán.

“Lo que también acordamos con empresarios es hacer promoción turística unificada, en diferentes lugares de nuestro país y de manera internacional porque recordemos que también ya viene la temporada invernal; estuvimos también platicando de todos los eventos que están en puerta”, indicó Palacios Domínguez.

Tan solo para este fin de semana hay partidos de fútbol de Mazatlán FC contra el equipo América, además de la llegada de cruceros y eventos masivos musicales.

“Tenemos eventos que se tienen aquí en Mazatlán, como lo es “El Flaco”, como también el “Palomazo” que se va a presentar en el Estadio Teodoro Mariscal. Vamos a tener la pelea del campeón Marco Verde más adelante, viene la Fiesta Amigos la próxima semana, entre otros eventos que tenemos. El Tour de France que vienen mil 200 ciclistas para el 9 de noviembre, la tradicional Callejoneada que ya también está en puerta, así que tenemos muchos eventos de diferente índole, cultural, deportivos, turísticos que vamos a estar promocionando en unidad”.

Palacios Domínguez resaltó como uno de los acuerdos tomados con los diversos sectores empresariales, además de fortalecer el blindaje del puerto, es empezar a trabajar en unidad para atraer más turistas y que a la gente local le vaya bien.

“Porque eso es lo que finalmente queremos, que esa derrama económica que traen todos estos tipos de eventos se quede aquí en nuestra gente, con las familias mazatlecas y que genere más estabilidad para nuestra gente aquí en Mazatlán”.