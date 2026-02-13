$!Elementos de seguridad resguardan largas filas previo a la coronación de los Juegos Florales, en el Carnaval de Mazatlán

Tal y como se registró en el evento del día anterior, elementos de distintas corporaciones policiales y rescatistas realizan labores de vigilancia para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes que comenzaron a arribar al lugar con varias horas de anticipación.
Agentes de la Policía Municipal, Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Seguridad y Protección Ciudadana efectúan recorridos constantes tanto a pie como en unidades móviles, manteniendo presencia permanente en los accesos y zonas aledañas al recinto deportivo.
De igual forma, personal de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja se sumaron al operativo con ambulancias y unidades de atención médica, listos para responder ante cualquier emergencia que pudiera presentarse durante el evento.
Desde las 18:30 horas, largas filas de personas comenzaron a formarse con la intención de ingresar al estadio para presenciar el concierto-homenaje dedicado a la trayectoria de Germán Lizárraga, mientras que otros asistentes llegaron a taquilla en busca de boletos de último momento.
Las puertas del estadio se abrieron aproximadamente a las 19:30 horas, permitiendo el acceso de manera ordenada, previo a una revisión preventiva tanto en el exterior como en el interior del inmueble, como parte del protocolo de seguridad establecido para las actividades carnestolendas.