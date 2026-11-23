Los elementos del Ejército Mexicano fueron sustituidos por personal de la Guardia Nacional en la entidad, pero se mantiene el mismo número de elementos, no se retiran, estarán reforzando la entidad, Mazatlán y Culiacán, manifestó la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava.

“Como lo explicó el General Secretario Trevilla (Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo) hoy en la mañana en la conferencia de la Presidenta, se está sustituyendo con personal de la Guardia Nacional, pero se mantiene el mismo número de elementos”, agregó Domínguez Nava en conferencia de prensa la mañana de este lunes en Mazatlán.

“Se ha retirado personal del Ejército, pero se sustituye con personal de Guardia Nacional bajo una estrategia que él explicó en la mañana, por lo tanto, reiterarles, como él lo dijo cuando visitó Mazatlán, ellos no se retiran, al contrario, estarán reforzando con más estrategias Sinaloa, Mazatlán, Culiacán”.

Lo anterior lo expresó ante la pregunta de si se está retirando el personal del Ejército Mexicano de Mazatlán ya que se ve menor presencia de elementos de esa institución en las calles de esta ciudad y se nota mayor presencia de personal de la Guardia Nacional.

También dio a conocer que este martes los integrantes del Gabinete de Seguridad federal estarán en Culiacán para iniciar con la entrega de equipo por cerca de 900 millones de pesos en apoyo a Sinaloa como lo anunciaron en su más reciente visita a Mazatlán el pasado 9 de noviembre.

“Como ustedes también conocieron, está orientado principalmente a seguridad del estado, municipio de Culiacán y Mazatlán”, agregó la Gobernadora interina en conferencia de prensa este lunes en Mazatlán en donde encabezó la Mesa Estatal de Seguridad y la celebración por el 201 aniversario de la Armada de México y la consolidación de la independencia del país en la mar.

Tras los hechos violentos registrados tras el operativo federal de captura de Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, la tarde noche del viernes en Guasave, Domínguez Nava agradeció al pueblo de ese municipio y de municipios aledaños.

“Agradecemos todo el respaldo del pueblo de Guasave, de los municipios aledaños, porque han manifestado ellos en distintas formas, en redes sociales, de manera directa el agradecimiento al trabajo que desarrolló el Grupo Interinstitucional, se acercaban a llevar agua, comida”, continuó Domínguez Nava.

“Nosotros observamos que ellos agradecen este trabajo y por lo tanto nosotros también le agradecemos a todo el pueblo de Guasave y los municipios aledaños la comprensión a este trabajo que está haciendo de manera institucional el Gabinete de Seguridad Pública”.

Además, reiteró que los integrantes del Gabinete de Seguridad vienen este martes a seguir apoyando a Sinaloa.

“A eso viene, a seguir apoyando a Sinaloa, a hacer entrega de los equipamientos que así se comprometió hace algunas semanas y esto continúa, la estrategia continúa”, subrayó.

“Nosotros estamos muy agradecidos con el respaldo permanente que nos da la Presidenta (de la República) y el Gabinete de Seguridad y nuestro reconocimiento a la entrega que tienen por la pacificación para el pueblo de Sinaloa”.

También reconoció todo el trabajo realizado por la Defensa y todo el equipo interinstitucional y dijo que se está en una estrategia que se ha anunciado desde hace muchos meses, la cual es comandada por el Gobierno federal, por la Presidenta de la República y el equipo de Seguridad Pública.

“Y mantenemos una coordinación absoluta con el Gobierno federal en esas tareas, lo que importa aquí es la pacificación para Sinaloa y por eso reconocemos el trabajo que han venido realizando y producto de ese trabajo es lo que aconteció el fin de semana en Guasave”, añadió Domínguez Nava.

Además, dijo que la gente está disfrutando la Feria Ganadera en Culiacán, las personas están asistiendo, se tiene una asistencia muy importante y eso es lo que se valora más, que la familia esté disfrutando de esta Feria.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública en la entidad, Sinuhé Téllez López, manifestó que tras el operativo de captura de “El Chapo” Isidro, tanto la parte norte como la parte sur y central del estado la seguridad está garantizada.

“La parte norte como la parte sur y central del estado la seguridad está garantizada, hay una estrategia mediante el despliegue de todos los efectivos de las fuerzas federales, fuerzas estatales, tenemos coordinación con las policías municipales”, subrayó Téllez López.

“Y vamos a seguir bajo esos cuatro ejes: atender las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, las actividades de investigación e inteligencia que en este operativo dieron sus frutos y la coordinación interinstitucional con todos los tres órdenes de gobierno y también con todos los sectores de la sociedad”.

También expresó que el resultado del día 20 de noviembre es el reflejo de la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo en coordinación con el Gobierno federal, estatal y las policías municipales, fue un operativo exitoso en donde se detuvieron a generadores de violencia.

“Lamentablemente fallecieron cuatro compañeros del Ejército Mexicano, a los cuales a sus familias les damos nuestro más sentido pésame porque ofrecieron su vida en cumplimiento al deber”, recalcó.

“Aquí cabe detallar que la coordinación exitosa puedo observarse, en un tiempo mínimo se logró estabilizar la situación que se encontraba, los eventos posteriores han sido la continuación de la estrategia de seguridad para detener a estos generadores de violencia y reducir los índices delictivos que se presentan en esa área del estado”.

También agradeció la paciencia que tuvieron las personas que quedaron varadas en el camino, mostraron mucha civilidad, entendieron la situación y ayudaron mucho para evacuarlas en el menor tiempo posible.