$!Elevan plegaria por sus desaparecidos en Catedral de Mazatlán

Con la esperanza de encontrar a sus seres queridos y mantener viva su memoria, integrantes del colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos realizaron este domingo una ceremonia religiosa en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, de Mazatlán. Previo al inicio de la misa, integrantes del colectivo colocaron en las rejas del templo lonas con las fichas de personas desaparecidas, convirtiendo el exterior de la Catedral en un espacio para visibilizar los rostros y nombres de quienes siguen siendo buscados por sus familias.









Durante la ceremonia, el sacerdote Sergio Ibarra pidió a Dios por los integrantes del colectivo y sus seres queridos, además de brindar un mensaje de fortaleza para quienes enfrentan el dolor y la incertidumbre de tener a un familiar desaparecido. Al reflexionar sobre el Evangelio, el sacerdote señaló que ante las dificultades y el sufrimiento las personas no deben quedarse con los brazos cruzados, sino hacer todo lo que esté a su alcance para buscar soluciones por el camino del bien.









De manera especial, pidió por el colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, al que reconoció por asumir una labor que calificó como una misión difícil y que requiere fortaleza para continuar con la búsqueda. “La cruz que tienen ustedes es la cruz de tratar de solucionar esa situación difícil que viene por la desaparición”, expresó durante su mensaje.









Ibarra destacó que las familias están cargando esa cruz al salir a buscar a sus seres queridos y pidió a Dios que les dé fortaleza para seguir avanzando en ese camino. Al concluir la misa, los integrantes del colectivo salieron de la Catedral y soltaron globos blancos al cielo, algunos de ellos acompañados de mensajes dedicados a sus familiares desaparecidos.









Posteriormente, se trasladaron al Parque Zaragoza, donde continuaron con la ceremonia para recordar a sus seres queridos y mantener vigente su exigencia de encontrarlos. La jornada reunió a familias que, pese al paso del tiempo, mantienen la esperanza de volver a encontrar a quienes un día dejaron de estar en casa y cuyos nombres y rostros continúan presentes en la búsqueda.