$!Elige Colegio de Abogados ‘Marco Antonio Arroyo Cambero’ a su nuevo Consejo Directivo

MAZATLÁN._ En el marco de su Asamblea General, celebrada este sábado, el Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero” llevó a cabo el proceso de elección para la renovación del Consejo Directivo para el periodo 2026-2028.
Dicho proceso se desarrolló conforme a los estatutos que rigen al colegio, mediante el voto libre, secreto y personal de sus integrantes.
Como resultado de la jornada, resultó electa la planilla encabezada por Jesús Enrique Alcaraz Rendón, quien fungirá como presidente.
El nuevo Consejo Directivo también estará integrado por Salvador Alcaraz Manjarrez como vicepresidente; David Aguirre Aldas, como secretario; Martha Karina Aguirre Osuna como tesorera; Lino Ramírez Flores como protesorero y Carlos Martín Velarde Serna como prosecretario.
Alcaraz Rendón agradeció la confianza depositada en su proyecto y reiteró su compromiso de trabajar por un colegio más fuerte, unido, participativo y con mayor presencia en el entorno jurídico y social.
Asimismo, hizo un llamado a la unidad de todos los agremiados, destacando que esta nueva etapa se construirá con la participación de todos los miembros del colegio.