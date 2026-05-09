Mazatlán

Elige Colegio de Abogados ‘Marco Antonio Arroyo Cambero’ a su nuevo Consejo Directivo

Jesús Enrique Alcaraz encabezará la dirigencia del organismo para el periodo 2026-2028 tras resultar electa su planilla en Asamblea General
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/05/2026 15:56
09/05/2026 15:56

MAZATLÁN._ En el marco de su Asamblea General, celebrada este sábado, el Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero” llevó a cabo el proceso de elección para la renovación del Consejo Directivo para el periodo 2026-2028.

Dicho proceso se desarrolló conforme a los estatutos que rigen al colegio, mediante el voto libre, secreto y personal de sus integrantes.

Como resultado de la jornada, resultó electa la planilla encabezada por Jesús Enrique Alcaraz Rendón, quien fungirá como presidente.

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El nuevo Consejo Directivo también estará integrado por Salvador Alcaraz Manjarrez como vicepresidente; David Aguirre Aldas, como secretario; Martha Karina Aguirre Osuna como tesorera; Lino Ramírez Flores como protesorero y Carlos Martín Velarde Serna como prosecretario.

Alcaraz Rendón agradeció la confianza depositada en su proyecto y reiteró su compromiso de trabajar por un colegio más fuerte, unido, participativo y con mayor presencia en el entorno jurídico y social.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad de todos los agremiados, destacando que esta nueva etapa se construirá con la participación de todos los miembros del colegio.

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