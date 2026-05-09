$!Elige Colegio de Abogados ‘Marco Antonio Arroyo Cambero’ a su nuevo Consejo Directivo

MAZATLÁN._ En el marco de su Asamblea General, celebrada este sábado, el Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero” llevó a cabo el proceso de elección para la renovación del Consejo Directivo para el periodo 2026-2028.

Dicho proceso se desarrolló conforme a los estatutos que rigen al colegio, mediante el voto libre, secreto y personal de sus integrantes.

Como resultado de la jornada, resultó electa la planilla encabezada por Jesús Enrique Alcaraz Rendón, quien fungirá como presidente.