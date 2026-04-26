$!Eligen a Divany Yissel Cuevas como Alcaldesa Infantil de Mazatlán y a Dilan Espinoza Pérez como Síndico Procurador

MAZATLÁN._ Con la participación de alumnas y alumnos de más de 50 escuelas primarias de Mazatlán, el viernes se llevó a cabo la elección del Cabildo Infantil 2026, donde Divany Yissel Cuevas fue electa como Presidenta Municipal Infantil y Dilan Espinoza Pérez como Síndico Procurador Infantil.
A través de un comunicado, se informó que el evento forma parte del Eje Estratégico “Mazatlán Cultural y Humanista” del Gobierno Municipal, que dirige la Presidenta Estrella Palacios Domínguez, y fue encabezado por el director general del DIF Mazatlán, José Luis Gómez Núñez, junto con integrantes de la Comisión de Educación en el Cabildo.
La convocatoria fue lanzada el pasado 24 de marzo con el objetivo de fomentar la participación ciudadana entre niñas y niños.
Como requisito, las y los aspirantes enviaron un video explicando por qué deseaban formar parte del Cabildo Infantil y sus propuestas para Mazatlán.
En total, se recibieron más de 200 videos, de los cuales fueron seleccionados 14 finalistas, incluyendo a una niña y un niño con discapacidad.
Durante el evento, autoridades municipales felicitaron a las y los participantes por su entusiasmo, preparación y compromiso con su comunidad.
El próximo 29 de abril se realizará la toma de protesta oficial del Cabildo Infantil 2026 en la Sala de Cabildo, a las 10:00 horas.
Integrantes del Cabildo Infantil 2026:
Presidenta Municipal Infantil: Divany Yissel Cuevas
Síndico Procurador Infantil: Dilan Espinoza Pérez
Regidoras y Regidores Infantiles:
Sofía Amairany Flores Trevizo, Primaria Miguel Hidalgo
Diego Fabian Devora Salazar, Primaria Ford 31 Lázaro Cárdenas
Ixchel Yolanda López Pérez, Primaria Ford 31 Lázaro Cárdenas
Félix André Suárez Ortega, Primaria Miguel Hidalgo
Dana Atalia López Avilés, Primaria Sor Juana Inés de la Cruz
César Alek Burgara Montalvo, Centro Educacional Los Tréboles
Aleiza Junyra Fierro Bernal, Primaria Democracia
José Eduardo Trujillo González, Primaria Democracia
Yurlé Vizcarra Martínez, Primaria José Vasconcelos
Diego Vázquez Bodart, Instituto Las Lomas
Hilary Gpe. Manjarrez Sebastián, Primaria Nicolás Bravo
Matías Javier Tirado Contreras, Primaria Ford 31 Lázaro Cárdenas