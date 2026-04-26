$!Eligen a Divany Yissel Cuevas como Alcaldesa Infantil de Mazatlán y a Dilan Espinoza Pérez como Síndico Procurador

MAZATLÁN._ Con la participación de alumnas y alumnos de más de 50 escuelas primarias de Mazatlán, el viernes se llevó a cabo la elección del Cabildo Infantil 2026, donde Divany Yissel Cuevas fue electa como Presidenta Municipal Infantil y Dilan Espinoza Pérez como Síndico Procurador Infantil. A través de un comunicado, se informó que el evento forma parte del Eje Estratégico “Mazatlán Cultural y Humanista” del Gobierno Municipal, que dirige la Presidenta Estrella Palacios Domínguez, y fue encabezado por el director general del DIF Mazatlán, José Luis Gómez Núñez, junto con integrantes de la Comisión de Educación en el Cabildo.

La convocatoria fue lanzada el pasado 24 de marzo con el objetivo de fomentar la participación ciudadana entre niñas y niños. Como requisito, las y los aspirantes enviaron un video explicando por qué deseaban formar parte del Cabildo Infantil y sus propuestas para Mazatlán. En total, se recibieron más de 200 videos, de los cuales fueron seleccionados 14 finalistas, incluyendo a una niña y un niño con discapacidad.