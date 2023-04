La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán eliminó el recibo rojo para usuarios que tengan algún adeudo, por lo que el próximo recibo ya no llegará de ese color, anunció el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Recuerdan que había mucha queja por el recibo rojo, ya quedó sin efecto, ya no existe, ya se tomó esta decisión de no más recibos rojos, sí invitar a la población que pague, no por eso van a dejar de pagar”, continuó González Zataráin este martes.

“Pero bueno, ya no estarlos ahí etiquetando o señalando, quieren hacer un trámite con el recibo rojo, van a pedir un crédito con el recibo rojo pues no se los van a dar, entonces ya le quitamos esa parte, ya fue el primer mes que se empezó a generar sin recibo rojo, ya se está generando, es una buena noticia porque había mucha queja, la gente estaba molesta y bueno, eso se presta para muchas cosas”, dijo.

Reiteró el llamado a los usuarios de la Jumapam a que acudan a pagar el servicio de agua potable y drenaje.

Fue en septiembre del 2021 cuando la Jumapam comenzó a entregar recibos rojos a usuarios que tenían algún adeudo y quienes no tenían adeudo les seguía llegando el recibo azul, ahora nuevamente el recibo será azul para todos los usuarios.