$!Ellos no van a recuperar ese dinero ni de broma: CEO de Azteca Lighting sobre los $60 millones que ya dio Comuna

“El anticipo no es una interpretación, todo lo demás es una interpretación ambigua, el anticipo no lo es”, señala.

“Si dejaste tres años aquí a Alonso, con este tema, peleando, y ahorita legalmente Alonso no te quiere cobrar ni daños ni perjuicios, pero, al menos la inflación, se la tengo que sumar, cuál es de aquí a 30 es una locura ya”, comparte.

El contrato en su cláusula número cinco, detalla que el segundo pago de los 60 millones de pesos para completar el anticipo, dependerá de las finanzas del Municipio, cosa que exime a la autoridad Municipal de hacer dicho pago, apartado que el contratista dice es ilegal, pero aún así, firmó el acuerdo.

“Eso es ilegal desde el punto de vista, porque hay un techo financiero”.

- Pero lo firmaste, lo aceptaron, es que los exime si ellos no quieren pagar.

Pero no lo permite la ley, porque hay un techo financiero, entonces para qué dice el tesorero que tiene dinero, si no lo hay.

–Pero está firmado Alonso, tú lo aceptaste cuando firmaste el contrato.

El acta de sesión dice denme el techo financiero, los del Comité, dicen ‘hay dinero para pagarle a Alonso, sí, sí hay, pero si no ha habido ese techo financiero no habría podido asignarlo.

–Yo te entiendo a ti, pero esa cláusula ellos se van a agarrar.

Pues lo pueden hacer, si el juez les dice ‘oye, para qué metes un techo financiero, le mentiste a Alonso, no sabías si tenías dinero, ahí le estás dando la razón a la ASE, te están manoteando... en la ley nada que sea ilegal, o esté forzado, se va a caer, todo se va a caer y la ley no te lo va a permitir, tú como político puedes decir lo que quieras, pero una vez que estamos enfrentados afuera, ahí en la rescisión ellos son los que juzgan y hacen y todo.

Puerto Sánchez sostiene que de momento, ninguna empresa se ha echado para atrás para comprarles luminarias, que todo esta información que ha surgido no ha dañado la imagen de la misma.

“Normalmente nosotros como empresarios, es muy difícil estar en los problemas políticos y polémicos, tampoco sabemos manejarlos muy bien, la mayoría de la gente te dice sal, otros te dicen ‘no salgas Alonso’, esto va a pasar, déjalo así, la recomendación en su mayoría fue no salir”, precisa.

“A nosotros ningún cliente nos canceló nada, nos dijeron ‘toda la solidaridad Alonso, sabemos quién eres, tenemos 15 años trabajando con ustedes, nunca nos has quedado mal’, no nos ha cancelado absolutamente nadie”, añade.

Somos una empresa de clase mundial, es bien difícil que veas esto, cuando alguien te diga ‘te voy a llevar a la fábrica, la quiero ver, y quiero ver tu departamento de investigación y desarrollo, y te vas a dar cuenta que orgulloso se van a sentir de nosotros”.

-¿Para ti las luminarias no son caras?

No lo son y se los desglosé ayer, son 168 mil pesos, como es doble que ya lo viste ahí, traes 84 mil por cada lado.

El empresario defiende la adjudicación directa de la Comuna, sobre todo porque el proyecto se acomodaba con el estilo que tiene la ciudad, esto viene en el apartado 12, párrafo tres del acta del Comité de Adquisiciones, donde se aprobó dicha compra, además, que el que haya sido directa la compra hacía con ellos, les abarató las luminarias 100 millones de pesos, puesto que no hay intermediarios.

“Si compraban directo, pues se ahorraron como 100 millones, si no habrían costado 500 esto, aproximadamente”.

–¿Si hubieran licitado hubiera costado más caro?

500 millones, yo no hubiera vendido directo por estos problemas, pero cuando es directo, no me queda de otra más que vender directo, pero ellos no le pueden asignar a una compañía sino es la que produce, si no es la que tiene la patente, no pueden hacer eso.

A pesar que ya fue vetado por el Gobierno del Estado y todo lo que ha dado de hablar el contrato de 400.8 millones de pesos en Mazatlán, Puerto Sánchez no ve cerradas las puertas para trabajar con el Gobierno más adelante, puesto que los gobernantes no son eternos, pero señala que su negocio está en venderle a privados.

“Los políticos son fotografías del momento, en un par de años se va El Químico, cinco más al Gobernador... nosotros vamos a tratar de seguir apoyando a Mazatlán en lo que podamos”, sostiene.