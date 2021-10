Elsa Bojórquez dice que ha trabajado en el Gobierno de Mazatlán a contracorriente, sin ser escuchada ni tomada en cuenta

En su tercer informe de labores como Síndica Procuradora de Mazatlán, Elsa Isela Bojórquez Mascareño manifestó lo complicado que ha sido hacer su trabajo; sin embargo, aseguró que ha respondido con la encomienda que le dieron los mazatlecos.

La funcionaria sostuvo que desde que llegó a la administración municipal se ha enfocado en tratar de lograr una Sindicatura de Procuración transparente, defendiendo siempre el interés y bienestar de la gente de Mazatlán.

“Han transcurrido tres años y sigo pensando que actuar con valores, convicciones, ha hecho posible que esta Sindicatura en Procuración deje de ser un ente opaco, para ser ahora, con el esfuerzo de quienes formamos parte de ella, un ente a través del cual es posible promover la transparencia, rendir cuentas y trabajar contra la corrupción, defendiendo siempre los intereses de los ciudadanos”, expresó.

Durante su informe transmitido por Facebook, Bojórquez Mascareño enfatizó lo complicado que fue hacer su trabajo, dado que siempre iban contracorriente, había resistencia por parte del Cabildo, presidido por Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, que nunca le reconoció sus funciones.

“Nuestras luchas se convirtieron en parte de lo cotidiano, siempre fuimos a contracorriente, tuve que tener la firmeza para defender a grupos de personas comprometidas con sus principios y valores, dispuestas a emprender a este viaje y que ahora conforman un grupo de colaboradoras y colaboradores”, detalló.

“Asistir a las reuniones de Cabildo, no ser escuchada ni tomada en cuenta para las decisiones importantes, fueron momentos que me llevaron a la reflexión y entender las acciones que debía emprender para alcanzar la realización de las atribuciones encomendadas por quienes votaron por nosotros en julio del 2018”, añadió.

“Sin duda, el trabajo en equipo siempre es importante, ser excluida me orilló siempre a encontrar alternativas para poder cumplir con estas atribuciones que la ley emana, para no defraudar a la ciudadanía, a pesar de tomarnos con la desaprobación de algunas dependencias municipales y paramunicipales para llevar a cabo tanto visitas como revisiones y después de que los tribunales ordenaran la no obstrucción a las funciones institucionales de esta Sindicatura de Procuración, se hicieron revisiones”, profundizó.

La Síndica ejemplificó algunos trabajos que han hecho, sobre todo en Nafta, donde han buscado no dañar las finanzas del Municipio, pero también tratar de evitar los malos manejos en las dependencias municipales y paramunicipales en Mazatlán.

De las dependencias auditadas, el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán fue una de las que más observaciones tuvo, con un total de 62, otras como el Implan, el sistema DIF y el rastro tuvieron algunas, pero fueron solventadas; sin embargo, paramunicipales como el Acuario de Mazatlán y la Jumapam nunca se abrieron para ser evaluados.

“Otras dependencias que negaron la posibilidad de informar a la ciudadanía sobre su manejo interno fueron el Acuario, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y alumbrado público, a pesar de las denuncias e irregularidades que fueron hechas por los ciudadanos”, lamentó.