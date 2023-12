MAZATLÁN._ Elsa Bojórquez Mascareño, directora del Centro Regional de Justicia para las Mujeres, anunció esta noche que su registro como aspirante a la alcaldía del Municipio de Mazatlán quedó oficialmente capturado este miércoles.

“Ahorita terminando mi actividad de trabajo, como a las 4:30 inicié y pues hasta ahorita llené la solicitud de inscripción al proceso interno de la selección de la candidatura para ser Presidenta Municipal de Mazatlán”, declaró Bojórquez Mascareño.

Por lo pronto su función será coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Mazatlán, al igual que el resto de los aspirantes registrados.

Aseguró que el ser mujer en la contienda no le intimida.

“Al contrario, eso me motiva, las mujeres tenemos que mostrar que sabemos hacerlo y ya lo hemos demostrado, es tiempo de mujeres, ahí está la doctora Claudia Sheinbaum al frente de este Movimiento de Regeneración Nacional y ahí vamos para adelante todas”, expresó la titular del CRJM.

“La gente sabe y nos conoce a cada quien, ubica quién es Moreno, quién es Morena, quiénes luchamos por ideales y por principios, quiénes hemos defendido esta Cuarta Transformación desde que entramos y quiénes no”, advirtió.

Motivada por el trabajo que realizó desde la campaña del ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y con la inquietud por no haber concluido sus funciones, fue que Elsa tomó la decisión de realizar su registro.

“Hay mucho por hacer, sabemos dónde se puede hacer y hay muchas posibilidades porque la gente confía en que esta transformación se va a dar”.

Dijo contar con el apoyo de su familia y el respaldo de un gran equipo con quienes ha hecho trabajo territorial desde hace mucho tiempo, además de ganar adeptos para su partido.

Ante el cuestionamiento de sí no temía que hubiera favoritismos y el piso no estuviera parejo, comentó que tiene que haber y si no, pues tocará buscarlo.

“Eso nada más es lo que le pone el sazón a todo esto, pero todos tenemos las mismas posibilidades y la gente nos ubica y nos conoce, sabe bien quiénes somos y a cada quien nos tiene en nuestro lugar y yo tengo un buen lugar con la gente”, precisó.

De momento la funcionaria seguirá en funciones dentro del Centro Regional de Justicia para las Mujeres, hasta que se nombren los perfiles que irán a la encuesta, posteriormente se decidirá quién será el candidato único y a partir de ahí ya se debe solicitar permiso.