$!Emily, la futura veterinaria, sueña con una tablet o recibir un conejito para este Día de Reyes

Con un cariño marcado por los animalitos, así como un actitud positiva en la vida, la pequeña Emily, de 9 años, sueña con un feliz Día de Reyes el próximo año, en el que pueda recibir una tablet para jugar y un conejito que pueda unirse a su familia. Aunque ya tiene dos perritas, Kira y Nala, el anhelo de Emily es volver a tener un conejito, pues comenta que antes tuvo algunos, pero no se pudieron hacer cargo de ellos. Es por eso que hace un llamado a los Reyes Magos para que le cumplan su deseo el próximo 6 de enero.

“Yo quería siempre una tablet, pero otra cosa que me gustaría es un conejo; o sea, que yo he tenido, pero se me murió y el otro lo regalamos porque no podíamos tenerlo, así que yo siempre quise otra vez tener un conejito de mascota”, platicó Emily, en entrevista con Noroeste, como parte de la campaña Sé un Rey Mago. “Tengo dos perritas, una se llama Kira y otra Nala. Las tengo desde que eran cachorritas. A veces juego que como que la toco y doy vueltas y luego ella empieza a perseguirme. A veces me pongo triste y como que mis perritas siempre me animan”.

Tanto es su amor por las mascotas, que Emily también sueña con ser veterinaria y poder ayudar a todos los animales que estén heridos o pasando por una enfermedad. Quiere tener su consultorio en el futuro y que los niños lleven a sus amigos animales. Emily también afirma ser una buena estudiante, ya que al lado de sus amigos le gusta aprender y sobre todo jugar en las clases de Educación física; por lo que Melchor, Gaspar y Baltasar seguramente van a premiar su ánimo con muchos regalos.

A menos de un mes para la llegada de los Reyes Magos, la pequeña Emily recuerda con cariño otras celebraciones junto a su familia. Especialmente una Navidad en la casa de su abuelo, pues en aquella ocasión le regalaron una muñequita que ella tanto quería y la hizo feliz. La pequeña hizo una última petición para los Reyes Magos, y es que dice que si no es mucha molestia, también le pueden traer una muñeca ‘Nancy’ de las que en estos días son bastante popular en su escuelita.