$!Emite Protección Civil recomendaciones a la ciudadanía tras percance con abejas en Mazatlán

Ante el reciente incidente con abejas en un restaurante de comida rápida en Mazatlán, la oportuna intervención de Protección Civil y elementos de emergencia de Mazatlán permitió controlar esta emergencia, donde cinco personas resultaron lesionadas por picaduras.

El incidente que se registró la tarde de este jueves con un enjambre de abejas, movilizó a los cuerpos de emergencias en el puerto, luego de que empleados y clientes fueran atacados por estos insectos.

El coordinador de Protección Civil Municipal, Óscar Osuna Tirado, expresó que el reporte ingresó a través del número de emergencia 911, lo que permitió una rápida respuesta por parte de esta institución.

Osuna Tirado señaló que tanto los clientes como trabajadores pudieron resguardarse en el interior del restaurante y en un banco cercano, mientras los elementos realizaban las acciones de evacuación correspondientes y acordonaron la zona.

“Un reporte se dio al 911, obviamente se activaron los cuerpos de emergencia y pudimos atender la emergencia. Acudimos al lugar, revisamos a las personas, evacuamos y procedieron a retirarse por su propio medio”, comentó.

“Fueron alrededor de cinco lesionados que no presentaron mayor situación de riesgo”, agregó.

Así mismo, el funcionario informó que la Dirección de Ecología y Medio Ambiente fue el encargado de continuar con las labores de seguimiento para la reubicación de dicho enjambre.

Entre las recomendaciones emitidas por el coordinador de Protección Civil, destacó que ante este tipo de situación lo más importante es conservar la calma y llamar al 911, así como resguardarse en un lugar seguro, ya que la mayoría de las veces las abejas no representan un peligro si no son molestadas.

“Básicamente este tipo de animalitos, si no son agredidas, pues no atacan. Muchas veces, si no se les molesta, ahí van a estar sin tener ningún problema. Es importante que se haga el reporte al 911 para que se canalice a la autoridad correspondiente, que es Ecología”, declaró.

“A través de los apicultores que ellos tienen van a hacer el retiro del enjambre. Es cuestión de no molestarla para evitar incidentes”, agregó.

Además, recordó a la población la importancia de no dañar a este tipo de insectos, ya que se trata de una especie de enorme valor ecológico que cumple un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas.