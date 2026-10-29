Emite SSPM recomendaciones para disfrutar de Halloween de manera segura en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante la próxima celebración de Halloween, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal comparte recomendaciones para que las familias disfruten de esta tradición de manera segura y prevengan accidentes durante los recorridos para pedir dulces.

A través de un comunicado, se recomendó salir en grupo y utilizar las banquetas. Al cruzar las vialidades, es importante observar el tránsito, utilizar los cruces peatonales y esperar a que los vehículos cedan el paso.

Asimismo, niñas y niños deben permanecer cerca de una persona adulta, quien deberá mantener la supervisión durante toda la actividad.

La SSPM recuerda que, ante cualquier situación de riesgo o emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 para solicitar apoyo. Los cuerpos de seguridad y auxilio se mantienen atentos para brindar atención a quien lo requiera.

La dependencia invita a las familias a celebrar Halloween con responsabilidad, seguir estas medidas preventivas y cuidar especialmente a los menores de edad para que disfruten de una noche segura.