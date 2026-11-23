Tras emitirse el fallo el pasado viernes para reparar con recursos de la Zona Federal Marítimo Terrestre el socavón detectado el pasado 23 de junio en el malecón de Mazatlán, en los próximos días iniciará la rehabilitación.

De acuerdo con la información publicada, la propuesta ganadora estableció un costo de 6.8 millones de pesos para realizar dichos trabajos, los cuales iniciarán el 24 de noviembre del presente año y tendrán una duración de 38 días naturales.

Como parte de los trabajos se contempla la instalación de pilas de concreto hasta el manto rocoso.

“Zofemat nos va apoyar, ustedes saben que por primera vez en varios trienios está desbloqueando el hacer uso de estos recursos, estamos muy contentos de que es un hecho y ya en estos días van a empezar ya la reparación del socavón con los recursos de Zofemat”, dijo este lunes la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez sobre este tramo cerca del Monumento a Los Lobos Marinos y que tiene una longitud de cerca de 70 metros.

“Fueron aprobados por un monto más, menos de 7.9 millones de pesos, que ya van a empezar esos trabajos”.

Sobre el otro tramo del malecón colapsado a principios de octubre, y que tiene una longitud de cerca de 100 metros, expresó que se está actualmente en la fase de estudios y pronto se va empezar ya con las reparaciones para que en diciembre de pueda tener ya todo el malecón listo para que locales y turistas lo puedan disfrutar.

“Además, ya les he comentado que se están haciendo trabajos de reparaciones, se está pintando la ciclovía, se están reparando también a las velarias y ya todos los trabajos que están haciendo, nos queda pendiente la Carpa Olivera, que esa va a un 80 por ciento debido al oleaje que se ha presentado y no la hemos podido concluir, pero esperamos que ya para diciembre tengamos todo el malecón completamente reparado”, subrayó la Presidenta Municipal.

“Es importante seguir monitoreando y darle mantenimiento justamente para tenerlo en buenas condiciones”.