Emiten fallos de licitaciones de 200 chalecos balísticos y 4 mil luminarias

MAZATLÁN._ Durante el presente mes se han emitido los fallos de las licitaciones para la compra de 200 chalecos balísticos por 4 millones 338 mil 168 pesos y por la adquisición de 4 mil luminarias por 16 millones 74 mil 700 pesos, informó el Oficial Mayor y presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento de Mazatlán, Ángel Fernando Arballo Quintero.

“Ahorita los fallos que hemos tenido fueron los chalecos balísticos, que fueron 200, que fueron 4 millones 338 mil 168 pesos y las luminarias que fueron 4 mil luminarias de 16 millones 74 mil 700 pesos en total”, expresó Arballo Quintero este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“La primera el fallo fue el 17 de octubre, las luminarias fueron el 22 de octubre, entonces una vez que se hace el fallo ya el proveedor empieza a distribuir”.

Reiteró que en cuanto se emite el fallo las empresas ganadoras ya pueden empezar a distribuir lo adquirido, los chalecos balísticos son para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

También dijo que se está analizando la adquisición de vehículos pues se hará esa compra, pero todavía no se tiene fecha para ello, sin embargo, sí será antes de que finalice el presente año.