Emiten recomendaciones para evitar riesgos durante visitas del programa ‘Salud Casa por Casa’

MAZATLÁN._ Con la finalidad de evitar algún engaño o incidentes durante la implementación del programa “Salud Casa por Casa”, el director del Hospital General de Mazatlán, Carlos Leonel Verdugo Hernández, exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones antes de permitir el ingreso de cualquier persona a sus domicilios.

Siendo este un programa dirigido principalmente a adultos mayores con enfermedades crónicas, así como personas con condiciones que les impiden acudir a un centro médico, la iniciativa puede prestarse para ser aprovechada por personas con intenciones delictivas.

Por tal motivo, Verdugo Hernández expresó que es fundamental verificar la identidad de quienes están realizando esta visita, para asegurarse que sea personal perteneciente al programa el que lleve la atención médica al hogar.

“El personal que participa viene identificado, trae una maleta, su gafete, una tablet para poder accesar al censo nominal de pacientes y usuarios, así como baumanómetros, glucómetros”, dijo.

“Esto es para que os usuarios no vayan a hacer cola en el centro de salud y ahí mismo se le canalice directamente y si es posible, se le da el medicamento. Pero como les digo, si no traen su maletín, no hay que confiar”.

El director del Hospital General señaló que no se le debe permitir el acceso al domicilio a ninguna persona que no cumpla con estas características o que no se identifique correctamente.

Asimismo, recalcó que el personal que forma parte de este programa se debe de identificar plenamente previo a poder ingresar a un domicilio.

“El personal trae su uniforme de color característico, tinto y trae su gafete. Entonces, la recomendación que podemos dar es que si no ven las características, no los dejen pasar”, agregó.

Con estas indicaciones, Verdugo Hernández expresó que es importante extremar precauciones para que no se presente alguna situación desfavorable para estas personas que realmente requieren el apoyo en servicios médicos.

Por otro lado, reiteró que es importante la colaboración de la ciudadanía en este programa para poder obtener este beneficio, siempre y cuando se aseguren que quienes llamen a la puerta sean realmente parte del personal médico acreditado.

De esta forma, este tipo de programas que buscan beneficiar a la población requieren de un acompañamiento de campañas de concientización, para que la gente esté alerta y no sea víctima de engaños.