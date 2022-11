$!Empiezan a liberar espacios para estacionamiento en el Centro de Mazatlán

”Esa modernización de la ciudad tiene que ver con topes, con retornos, con carril preferencial para el transporte urbano, tiene que ver con estacionamientos, con los cruces peatonales, con el pintado de las cebras de manera constante y permanente y con la orientación y educación vial que vamos a implementar a través de instituciones educativas que se van a incorporar a ayudarnos a hacer esa educación vial de manera conjunta”, añadió González Zataráin.

”Es todo un programa completo, va incluir todo ese tema, por ejemplo, el tema de los retornos, vamos a consensuar con los empresarios para eso y otros temas, hay unos (retornos) que sí requieren cerrarse (en el paseo turístico) y hay otros que no requieren cerrarse, entonces con un estudio que se está haciendo y además consensuando con el sector empresarial cuáles sí y cuáles no, hay unos muy continuos, hay que ver cómo mejoramos esa parte, pero ya no con macetas”.

Añadió que además se verá el tema de los topes en toda la ciudad.

Reiteró que de inicio la reestructuración de los espacios de estacionamiento tiene que ver con la zona Centro de Mazatlán porque también se trabajará en otras zonas como la Colonia Benito Juárez, en la Zona Dorada incluso por los espacios que tienen los sitios de taxis y todo se hará de manera conjunta con las organizaciones pues es en beneficio de la ciudadanía y de los sectores.”

Esto a petición de muchos comerciantes que tan pronto tomamos protesta nos estuvieron visitando, nos estuvieron abordando en la calle, nos estuvieron comentando de que muchos negocios estaban incluso a punto de cerrar a consecuencia de que no tenían a dónde estacionarse los clientes y que no se paraban”, subrayó el Presidente Municipal.

”Bueno, hicimos un estudio, está tanto la Dirección de Tránsito Municipal como Obras Públicas y un arquitecto que nos está ayudando con ese tema para ver qué espacios sí pueden ceder en esta reestructuración, que son bastantes los espacios que se van a ceder y que pueden ser aprovechables para la ciudadanía, esos espacios no van a perjudicar el tema de la vialidad”.