Empiezan a llegar los 4 mil elementos más de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Mazatlán: Alcaldesa

Tras las agresiones violentas registradas en las últimas horas en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que se están reforzando los rondines en los lugares donde ocurrieron los hechos y están llegando ya los 4 mil elementos más de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en este municipio.

“Estamos reforzando la seguridad de los tres niveles de gobierno en los lugares donde se suscitaron los hechos, he instruido por mi parte al Secretario de Seguridad Pública Municipal que refuerce los rondines justamente en las colonias donde fueron los hechos lamentables”, agregó Palacios Domínguez este miércoles en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Están llegando ya los elementos que les comenté el día de ayer y vamos a seguir informándoles a través de las Vocerías de Seguridad que van a ser semanales”.

Tan solo la noche del martes 3 de noviembre la maestra jubilada de la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestra de teatro y comparsas del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Sandra Jaime, fue herida a balazos en el Infonavit Jabalíes y momentos después una mujer fue asesinada a balazos en la Colonia Montuosa.

Cerca de las 6:34 horas de este miércoles fueron lanzados dos artefactos explosivos en un domicilio del residencial Coto Premier, al norte de la ciudad, y la explosión se escuchó varias colonias a la redonda, mientras que cerca de las 11:20 horas el propietario de una frutería fue asesinado a balazos en el Mercado “Municipal “Miguel Hidalgo”, en la Colonia Benito Juárez.

Mientras que cerca de las 13:00 horas una abogada penalista fue asesinada a balazos cuando circulaba a bordo de una camioneta en la Avenida Carlos Canseco, también en este puerto.

La mañana del martes 3 de noviembre, al encabezar la primera conferencia de prensa de la Vocería de Seguridad que implementó el Gobierno de Mazatlán para realizarse los martes de cada semana, en la Sala de Cabildo, la Presidenta Municipal anunció que llegarán a Mazatlán 4 mil elementos más de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en este municipio.

La tarde de este miércoles informó que ya están llegando dichos elementos.

Con ello suman ya poco más de 13 mil elementos del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno desplegados en Mazatlán en busca de contrarrestar la racha violenta que se intensificó de junio a la fecha en este municipio.