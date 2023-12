El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán emplazó a huelga al Municipio para el 19 de diciembre en demanda de incremento salarial, pero se pueden hacer prórrogas con acuerdos mutuos, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”El emplazamiento está para el día martes 19, sin embargo, se pueden hacer prórrogas con acuerdos mutuos obviamente, pero para mí entre más pronto mejor porque así terminamos con el tema presupuestal”, añadió.

Agregó que se está en espera de determinar el incremento del monto salarial del Stasam que mantiene el emplazamiento a huelga y se tendrá reunión con la dirigencia sindical el miércoles 13 de diciembre, ese día empezará el diálogo ya en sí, hasta el momento se ha estado contestando vía oficio.

”Pero se empieza el diálogo el día miércoles y obviamente se continúa de manera permanente para terminarlo rápido, tenemos que terminar eso muy rápido, antes de Navidad, nosotros les ofrecimos ya el 3 por ciento”, continuó González Zataráín, “vamos a empezar las pláticas, no sabemos hasta dónde impacte, cada uno de los puntos te impacta alrededor de 12 millones de pesos mensuales, entonces para que tengamos una idea de lo que impacta un puntito, el uno por ciento, el dos por ciento es el doble y así sucesivamente”.

”Entonces tiene un impacto fuerte, es el estudio que ya tenemos y lo vamos a dialogar con ellos, por qué, porque obviamente es un tema, no es mi recurso, yo no puedo decir ah sí, para no tener brinca con ustedes lo que pidan, no es el recurso del pueblo y es el recurso público, los regidores están integrados, la Síndico (Procuradora) está integrada en la mesa de trabajo y obviamente con esa mesa de trabajo seguiremos estableciendo los acuerdos, tampoco queremos fricción y choque, queremos acuerdos y buscar un equilibro entre lo que sí se puede, porque una cosa es lo que quieras y otra cosa es lo que se puede”.

Expresó que por parte del Ayuntamiento de Mazatlán hay disposición al diálogo, se ha venido platicando y se seguirá platicando, tiene que haber disposición, la hay y tiene que seguir esa disposición de ambas partes, tanto de la Comuna como del Stasam.

”Creo que busquemos un mejor momento, un mejor punto para llegar a acuerdo, eso detiene un poco el presupuesto (la definición del Presupuesto de Egresos 2024)”, continuó.

Lo anterior, dijo, porque lo que impacte el incremento es lo que deberá reflejar en el presupuesto y eso mueve todo, pues se tiene que ver de dónde se agarrarán los recursos para el incremento salarial que se acuerde.