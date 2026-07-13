$!Emplazan a Ayuntamiento de Mazatlán a pago de $13.6 millones por suspensión de agua y drenaje a Teodoro Mariscal en 2018

“Por haber en su momento detenido al Estadio de Beisbol de Mazatlán haberle clausurado los servicios de agua potable, de drenaje y de toma de taquillas y haberle afectado con ello dos juegos en su momento que tenían, una repercusión económica que al día de hoy por la falta de acuerdo, por la falta de negociación, pero sobre todo por la falta de visión, tal parece que se ha convertido en un gran negocio para que el área jurídica pierda juicio tras juicio que se le hace al Ayuntamiento de Mazatlán”.

“Este desacato por no haber cubierto los procedimientos de ley y no haber atendido con la celeridad el origen del problema hoy tiene al Ayuntamiento nuevamente en una disyuntiva en donde se nos está emplazando a un pago inmediato de 13 millones 631 mil 174.06 pesos y tenemos tres días, que a partir del día de hoy concluyen el día miércoles”, agregó Chollet Morán, quien también es presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán.

Agregó que con los intereses dicho pago ascenderá a más de 20 millones de pesos, por lo que solicitó por escrito una sesión extraordinaria del Cabildo de Mazatlán porque la notificación a la Comuna llegó el pasado viernes y el emplazamiento es para pagarse en tres días hábiles, plazo que vence el miércoles 15 del presente mes.

La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa emplazó al Ayuntamiento de Mazatlán al pago de 13.6 millones de pesos por una demanda interpuesta por la empresa que opera el Estadio de Beisbol “Teodoro Mariscal” por la suspensión de agua y drenaje en noviembre del 2018, al inicio de la administración del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, informó la Regidora priista Maribel Chollet Morán.

Precisó que fue en el 2018, durante la administración municipal del Químico Benítez Torres se inició este proceso administrativo luego de que el entonces Alcalde ordenó la clausura del servicio de agua y drenaje acusando que en ese inmueble se detectó una presunta toma clandestina de agua potable.

“Y doy de una manera totalmente preocupante que no es el monto sólo de 13 millones, estamos hablando de con todo lo que genera hasta el día de conclusión de esta negociación, hay que hacer de manera inmediata en un lapso de tres días el pago de más de 13 millones de pesos, pero que quedará abierto para un convenio en el cual esto se nos va a ir arriba de los veintitantos millones de pesos porque son los intereses moratorios que van cubriendo en Unidad de Medida Única establecida”, reiteró.

“Esto es solamente lo que corresponde a un monto específico de tres rubros distintos, pero que derivado del incumplimiento de estos documentos en tiempo y forma, el primero era de 2 millones 346 mil 129 pesos por perjuicio o ganancia lícita dejada de percibir los días 30 de noviembre y 4 de diciembre del 2010 y el segundo de 6 millones 139 mil 983 pesos por los daños derivados de gastos erogados con motivo de la actuación irregular de la autoridad”.

Además de 5 millones 145 mil 61 pesos con 67 centavos por concepto de intereses.

El monto histórico nominal al día en que se emite esta sentencia es de 13 millones 631 mil 174 pesos con 6 centavos, pero la cuantificación actualizada a efecto de su suficiencia presupuestal, aquí no incluye los días que se le siguen sumando a los intereses que esto genera, continuó.

Por ello recalcó que ya solicitó por escrito que se realice una sesión extraordinaria de Cabildo para determinar la atención a dicho emplazamiento de pago que ya es cosa juzgada, es decir, que se tiene que atender sí o sí, ya no hay otro recurso legal que se pueda interponer ante esa resolución judicial.

“Yo convoco de manera urgente a la Presidenta Municipal para que se atienda la solicitud que le hado de una sesión extraordinaria de Cabildo teniendo como punto principal del orden del día el análisis, discusión y aprobación de las medidas necesarias para el cumplimiento de la resolución emitida por la Sala Superior de Justicia Administrativa de Sinaloa”, subrayó la Regidora ante personal de medios de comunicación.

“El segundo: se cite y se requiera la presencia del Tesorero Municipal para efecto de que se rinda un informe detallado ante el Cabildo del monto actualizado de la condena, de la existencia o inexistencia de la eficiencia presupuestal, de la existencia de recursos disponibles dentro del rubro contemplado del Presupuesto de Egresos, de las partidas presupuestales susceptibles de modificación, de la existencia de economías, subejercicios, disponibilidad financiera o cualquier otro mecanismo de disciplina financiera”.

Además pidió que ahí se acuerde instruir a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento para que haga un informe del estado procesal exacto del expediente, de la fecha precisa de notificación, del cómputo de plazo otorgado, la posibilidad de celebrar un convenio de pago con la parte actora para desactivar los mecanismos sancionatorios y se analice el caso y se apruebe la emisión de un punto de acuerdo y una vez más se verán afectados los recursos porque se tendrá que hacer una reasignación presupuestal que va a perjudicar otros rubros.

Recordó que ya anteriormente en una demanda perdida por no permitir la construcción de una estación de servicio en la Colonia Palos Prietos el Ayuntamiento tuvo que pagar 141.8 millones de pesos tanto en dinero como en terrenos que eran del Estacionamiento Municipal en el Centro de la Ciudad y del Taller Municipal en inmediaciones del parque Bonfil y que ahora este último opera en malas condiciones.

El 19 de noviembre del 2024 el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán informó públicamente que esa paramunicipal hizo un convenio con la empresa que opera el estadio en mención, Espectáculos Costa del Pacífico, para que la misma pagara los cerca de 3 millones de pesos del adeudo que tenía con la Jumapam antes de la suspensión del servicio en el 2018, el cual fue restablecido días después de ser suspendido. Pese a dicho convenio ahora se sabe que dicha empresa continuó una demanda contra el Ayuntamiento de Mazatlán.

Chollet Morán recalcó, entre otros puntos, que quienes deben encabezar las negociaciones de pago de manera directa son la Alcaldesa provisional, el Tesorero Municipal y el Secretario del Ayuntamiento acompañados del área jurídica.

“Sin embargo, quien está buscando los medios para hacer un convenio de negociación es el plenipotenciario, es el esposo de la Alcaldesa con licencia, eso me parece lamentable, bochornoso y preocupante porque una vez más se confirma que hay sólo títeres aquí cuidando una silla, pero quienes siguen tomando las decisiones y andan en campaña están lamentablemente inmiscuidos en todos y cada uno de los temas de la administración pública municipal”, reiteró la Regidora.