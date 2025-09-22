Emprendedores de Ciudades Hermanas cuentan con los permisos necesarios, señala Estrella Palacios

Después de que algunos vecinos aledaños al Parque Ciudades Hermanas se quejaran de que los negocios colocados el fin de semana generan mucho ruido y basura en el lugar, al Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez señaló que dichos emprendedores cuentan con los permisos establecidos para exponer su productos al público.

Indicó que el equipo de Servicios Públicos es el encargado de hacer limpiezas constantes en el Parque después de cada exposición que hacen los emprendedores, las cuales forman parte del programa “Sabores de Mazatlán” que impulsa su administración.

”Parque Ciudades Hermanas se ha convertido en un espacio de los mazatlecos, el cual es un punto ideal porque por ahí transitan muchos turistas y también es accesible para los locales que ofrecen sus productos y servicios. Entonces, nosotros estamos apoyando a los emprendedores”, dijo Palacios Domínguez.

”Hay un proyecto exclusivo del municipio de Mazatlán, que se llama ‘Sabores de Mazatlán’, en el cual apoyamos a nuestros emprendedores para que ofrezcan ahí todo lo que ellos venden. Sin embargo, es cierto que después de que ellos utilizan el espacio, Servicios Públicos va a realizar la limpieza del mismo, porque queremos que se les siga dando mantenimiento”.

Recalcó que en su Gobierno están a favor de apoyar a todos los emprendedores que quieran utilizar ese lugar, pues las puertas están abiertas para los mazatlecos que quieran hacer eventos de todo tipo. Mientras que es Oficialía Mayor el encargado de administrar estos permisos para vendimias.

”Para poder utilizar el espacio hay que pedir permiso de oficialía Mayor y se otorgan estos permisos; así que ya se volvió una costumbre que los emprendedores tengan ahí sus expos. También cuando han sido eventos como la marcha de la comunidad LGBT, se hicieron ahí algunas exhibiciones de productos, de servicios y queremos que siga así”.

Insistió que el Parque Ciudades Hermanas recibe constante mantenimiento y limpieza para beneficio de la gente del puerto; pues apenas hace unas semanas recibieron los servicios del programa “Mazatlán Te Quiero Limpio”, donde se recogió basura y pintaron los juegos infantiles.