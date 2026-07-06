$!Emprenden colecta en restaurantes y suman más apoyos de víveres para la Ciudad de los Niños de Mazatlán

El “granito de arena” del sector restaurantero suma más víveres a la Ciudad de los Niños. “Y es que ayudar se siente muy bonito”, dijo la joven Camila Osuna Lizárraga tras hacer una colecta del sector restaurantero y población. El fin de semana fueron los días en que hicieron la convocatoria a los comensales y comunidad de turistas y residentes extranjeros, quienes respondieron muy bien donando todo tipo de víveres domésticos para ayudar a la casa hogar de la Ciudad de los Niños y este lunes llegó acompañada de su familia a entrar a la ciudad de los niños a entregar lo recaudado.





La Madre Velia Morales a principios del mes de julio hizo público el llamado de apoyo a la ciudadanía porque se les agotaron los artículos más indispensables para dar alimentos a sus 26 niños y jóvenes asilados y agradeció la gran ayuda que están dando todos los donantes de gran corazón. Camila Osuna Lizárraga es hija del empresario restaurantero de Mazatlán Roberto Osuna, quien a través de la sucursal de La Vaca Lupe de La Marina, solicitó la solidaridad de los comensales asiduos al lugar y al resto de la población local, a cambio de kekis gratis.

“Yo con gusto lo hago. Y esto fue lo que recaudamos viernes y sábado. Estuvimos en las horas del sol, pero la verdad llegaba la gente y me decía, ‘Ay, estás en el sol’, y pues yo le decía, ‘No pasa nada, con tal de que me den cosas para los niños yo feliz’. Y pues esto fue lo que pudimos recaudar, ojalá y más gente se ponga a pensar en cosas que ocupan los niños. Y no solo los niños, también hay más niños de colonias y abuelitos en los asilos”. La joven emprendedora afirmó muy entusiasmada que buscará seguir apoyando con más colectas.



