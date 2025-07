Empresario hotelero pide a Presidenta Claudia Sheinbaum plan emergente para Mazatlán

Empresario llama a la Presidenta Claudia Sheinbaum a realizar plan emergente que evite el colapso económico en Mazatlán y del resto del País.

José María Hernández, empresario hotelero y ex presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán, se dijo preocupado que de no llegar una avalancha de turistas al destino en el actual verano, no ve cómo la industria turística local pueda sostenerse por más tiempo.

“Estamos a la espera que se nos venga una avalancha de turistas y no sé por dónde van a venir, si por aire, tierra, por el norte o sur. Esperemos que sí nos caigan del cielo, pero que vengan porque esto se puede caer”, externó.

Lamentó que 30 a 40 negocios estén a punto de cerrar porque no hay flujo de visitantes ni de ingresos, no solo en la actual temporada de verano sino que viene de los últimos 10 meses que inició la violencia, en tanto los fuertes costos operativos no paran.

“Es una tristeza que haya de 30 a 40 negocios que casi cierran porque no hay negocio. Hay que pagar sueldos, la luz, agua, impuestos y si no hay turismo y no se generan entradas de divisas, esto se cae”, advirtió.

Hernández propuso que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe llamar a un plan de emergencia dónde todos participen respaldándola. “Que nos diga vamos a hacer y nos pida a todos hacer un plan de emergencia para mejorar la economía de México. El hotelero que haga su parte, el industrial que haga lo suyo y que todos hagamos algo. Pero hoy en día todos están callados y tienen miedo y con miedo no se hace nada”.

Consideró que mientras que el País se encuentra en estado de emergencia se suma el golpeteo comercial de Estados Unidos contra los productores mexicanos, tratando de protegerse.

“Ellos están tratando de protegerse pero no está dando en la m..dre a nosotros”.

Ante la visita a Culiacán de la Presidenta de la República, expuso que le gustaría decirle que se reúna con los sectores que mantienen la economía de Mazatlán para que escuche directo lo que se está padeciendo.

“Le diría que venga a platicar con nosotros, que nos escuche y quizá le vamos a decir todos lo mismo pero que nos escuche. Desde el industrial, el hotelero, el comerciante, porque la población se mueve en base a la economía y si no hay dinero no hay negocio como está ocurriendo ahorita. Queremos que nos diga en qué le estamos fallando nosotros para que en base a eso haga el plan de rescate a Mazatlán y a todo México”, respondió.

El hotelero consideró que para los empresarios ya metidos en la actividad turística la preocupación es porque no repuntan las cifras, producto del escenario difícil de inseguridad que se vive y encima no llega el apoyo del Gobierno.

“Si a nosotros nos va mal les va mal a ellos, a todo lo que genera el Gobierno”.

Consideró que la inseguridad está cada vez peor porque ya no se puede transitar sin exponerse a ser asaltado o incluso perder la vida, pero aún así puede ser controlada, como ha ocurrido en el pasado.

“Es una época mucho más complicada que antes. Entendemos que hay mucho más dificultades, pero hay que ponerse las pilas para salir de este atolladero. La única forma es con más trabajo, mejores retribuidos y esto es una función del gobierno, así como respaldar a quienes generan esos empleos y que el circulante se siga moviendo”.