$!Empresarios de Mazatlán piden créditos blandos ante panorama económico complejo en 2026

”La plática con el Secretario de Economía es ver cómo sorteamos este inicio de año, cuáles van a ser los apoyos para las empresas”, apuntó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.

Durante este primer encuentro del año, representantes de las cámaras empresariales de la zona sur expresaron su preocupación frente a un 2026 retador por la inflación y bajas ventas, producto del tema de la inseguridad y preelectoral, expuso Sergio Rojas Velarde.

El funcionario estatal fue convocado este viernes en Mazatlán por integrantes de la Intercamaral, para solicitarle respaldo a micro, pequeñas y medianas empresas de todos los giros que se encuentran en riesgo.

MAZATLÁN._ Ante un panorama económico complejo para 2026, empresarios de Mazatlán solicitaron créditos blandos y apoyos financieros al Secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez.

La presencia de Castro Meléndrez obedeció a la preocupación de lo que viene y la estrategia a implementar del gobierno para coadyuvar con el sector privado.

“Sí estamos preocupados por el aumento en el costo social. Luego traemos una inflación subyacente del 4.0, casi del 4.5. Cuando esa inflación, la subyacente está alta, eso repercute directamente en los servicios y se incrementan los servicios”, señaló Rojas Velarde.

El líder de Canacintra abundó que cuando hablan del tema de la inflación del 3.6, es la inflación que no es subyacente, la que corresponde a los productos, a los artículos de consumo como frutas y verduras; varía mucho y puede estar a la baja, un poco más del 3.6.

Subrayó que la que realmente les afecta es la inflación subyacente.

“Porque nos pega directamente en los servicios que con el costo social, por eso está retador este inicio de año, porque con el aumento en el costo social para las empresas, el aumento en la inflación subyacente, va a ser un año complicado, complejo”.

Rojas Velarde sostuvo que a eso le suman el factor inseguridad y el año preelectoral donde habrá cambios de funcionarios y de programas oficiales.

“El tema que nos ha estado afectando, el tema de la inseguridad, pues va a ser retador este inicio de año. Y también va a ser un año político, que claro, aunque en el 2027 van a ser las campañas, pues muchos se adelantan para este 2026”, reiteró.

“Y bueno, eso también implica que sí, va a haber muchos movimientos, van a haber salidas de algunos puestos y se van a empezar a perfilar algunos. Se van a interrumpir algunos programas o aumentan también otros programas, por ser el próximo año electoral, entonces hay una configuración muy importante en este año”.