$!Empresarios de Mazatlán piden fortalecer presupuesto para seguridad

“El tema de la inseguridad ya necesitamos resolverlo. Sin seguridad no hay inversión, no hay turistas, no hay muchas cosas, sin seguridad no hay nada, punto”, recalcó.

Lo anterior, porque la ola de violencia no para en Sinaloa y las afectaciones siguen impactando en las empresas por mantener las fuentes de trabajo, expuso el ex Secretario de Economía Javier Lizárraga Mercado, llamando a las autoridades a resolver este tema cuanto antes.

Empresarios en Mazatlán llaman a priorizar un presupuesto fortalecido en seguridad porque sin ella no hay crecimiento económico ni nada.

La empresaria Verónica Judith Estrada Osuna dijo que el 2025 no ha sido un año fácil y no se cumplieron las expectativas que tenían las empresas de mantener las fuentes de trabajo, pero continúan esforzándose, así que al estarse delineando los presupuestos para el ejercicio del 2026, pidió priorizar el fortalecimiento en el renglón de seguridad.

“No ha sido un año fácil... yo creo que como prioridad y es lo que estamos pidiendo todos es un mayor presupuesto para la seguridad. Se necesita tener más policías y mejor pagados. Se necesita también infraestructura para ellos como más patrullas”.

Para la dirigente de Coparmex Mazatlán, tras la aprobación de la Ley que sanciona con cárcel la extorsión en México, consideró que las autoridades deberán fortalecer a las instituciones de investigación para inhibir el delito y aumente la denuncia ciudadana.

Explicó sobre la ley general para inhibir la extorsión que Coparmex nacional propuso ante el Senado de la República para centrarse en prevenir, investigar y sancionar el delito que tiene atemorizados a los empresarios de la zona fronteriza, pero también de Sinaloa y de Mazatlán.

“Esa Ley fue la impulsada por Coparmex nacional (Y sus 71 centros que lo conforman) para que se pudiera atender de mejor forma este delito de la extorsión. Lo que se está buscando precisamente es inhibirlo con sanciones más severas para este tipo de delitos”.

Ahora, agregó, debe generarse la denuncia para que proceda la investigación y el proceso sancionatorio.

“Yo creo que lo que tiene que hacerse es buscar que también se denuncie porque creo que esa es una de las cosas importantes. Que las personas generalmente no denuncian porque ven que no pasa nada. Con esta ley esperamos también que los motive para que hagan la denuncia y pueda también este tipo de delitos que queden registrados y que se puedan atender y se les pueda dar la solución”.

Admitió que todavía hay mucho por hacer contra este delito y en toda la parte del tema de seguridad del país.