$!Empresarios de Mazatlán ven en elección judicial un hito histórico, pero piden mejorar el proceso

MAZATLÁN._ Elección judicial de este domingo 1 de junio marca parteaguas histórico, pese a lo polémico y confuso del proceso, calificaron empresarios.

Consideran debe mejorarse para que los ciudadanos participen en el conteo de votos y en las urnas.

“Sin duda esta jornada electoral judicial es el cambio más importante de los últimos 30 años, por eso ha tenido tanto debate en nuestra sociedad”, opinó el líder de los industriales en Mazatlán, Sergio Rojas Velarde.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación destacó que de los datos más relevantes es que se van a elegir 881 cargos judiciales en poco más de 84 mil casillas seccionales, por ello es de suma importancia la elección de cargos y hay varias opciones con propuestas por el Ejecutivo, Judicial y otros por el Poder Legislativo, además de algunos puestos en funciones.

Por eso, señaló, era importante conocer a todos los candidatos para poder elegir correctamente a los mejores perfiles.

“Hay mucha controversia, pero lo positivo de esta elección es que activó a la sociedad civil porque tienen que documentarse y elegir a los candidatos correctos. Si no lo hacen alguien más elegirá estos puestos por nosotros”, admitió.

“El proceso es complicado porque hay mucha desinformación entre la ciudadanía y que por ello pudo hacer participado más”.

No obstante, Rojas Velarde aseguró que a mucha gente le preocupa por no estar participando directamente en el conteo de votos que definirá la elección.

“Puede mejorarse este proceso porque ser una elección muy peculiar, donde los ciudadanos no cuentan los votos y todas las boletas se irán a los comités distritales y en un término de 10 días tendremos resultados. Es algo muy diferente y muy peculiar que a mucha gente le preocupa porque no están participando directamente los ciudadanos. Están participando en la casilla que apoyan para que puedas ejercer tu voto, sin embargo, ellos no se involucran en el conteo”, externó.

Rojas Velarde además considera que se trata de un voto complicado porque hay poca información y son muchos los candidatos a elegir.

A menos que si ya conocías a algún magistrada, magistrado o juez y jueza, vas y votas, pero si no se vuelve algo complicado, sostuvo.

Sin embargo, insistió que el proceso es insólito porque hubo un recorte presupuestal al INE y tuvo que organizarlo como pudo.

“Esperemos que salga todo bien y hay que apostarle que va a salir todo lo mejor posible”.

Citó las estimaciones de analistas en torno a que no se va a rebasar el 20 por ciento de participación en las urnas electorales surgen por lo mismo.

Por su parte, Tobías Ricardo Lozano Solorza, presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la zona sur, destacó que esto es un hito histórico, pero que al proceso le faltó calentarse porque no hubo partidos políticos en las boletas.

”Yo creo que hubo mucha desinformación y desconocimiento, y aparte que no fue tan atractivo; no es lo mismo, no se calienta la contienda como cuando hay partidos políticos de por medio”, destacó.

Pero consideró que todos los ciudadanos deben ejercer su derecho cívico a ejercer su voto.