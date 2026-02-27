Empresarios de Sinaloa exigen seguridad y apoyo a Claudia Sheinbaum

Tras el hartazgo y la crisis de inseguridad, empresarios de Sinaloa sostuvieron un encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su gira por la entidad.

El empresariado expuso su clamor por un Sinaloa seguro, próspero y con paz social.

La reunión se realizó en Mazatlán, donde la mandataria escuchó directamente las inquietudes del sector productivo.

Luego de realizarse la mañanera en este puerto, uno a uno llegaron reconocidos empresarios de Mazatlán como Eduvigildo Carranza, Amado Guzmán, Luis Osuna, Raúl Villavicencio, además de los diversos líderes camarales de Coparmex, Codesin, Canirac, Canacintra, de las dos Asociaciones de Hoteles, CMIC y de la Canaco Servytur, para plantearle a Sheinbaum la gran preocupación por estos 18 meses de asesinatos, desapariciones y robos que parecen no tener fin.

Asimismo, aprovecharon para solicitarle un programa de financiamiento de rescate a las empresas, pequeñas y medianas para poder enfrentar las bajas ventas.

El sector empresarial traía bajo el brazo un planteamiento de apoyo directo al Gobierno Federal de colaboración para transformar este desafío en la pacificación tan anhelada.