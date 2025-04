Empresarios exigen seguridad a Comandante de Tercera Región Militar

Integrantes del Centro Empresarial Mazatlán Sinaloa Sur de la Confederación Patronal de la República Mexicana pidieron al comandante de la Tercera Región Militar, general de División de Estado Mayor, Guillermo Briseño Lobera, mayor seguridad no nada más en Carnaval y Semana Santa, sino de manera permanente y en las carreteras, pues la actual crisis de inseguridad en Sinaloa ha afectado al turismo y las actividades en diversos sectores económicos.

Al disertar la conferencia “Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional” por parte del general Briseño Lonera, organizada por la Coparmex Mazatlán, en la sesión de preguntas el empresario Quel Alberto Galván expuso que se dedica a la construcción y a la obra pública, a la obra privada, pero esta se paró totalmente por la crisis de inseguridad que vive la entidad desde el pasado 9 de septiembre.

“La obra privada se paró totalmente aquí en Mazatlán, nosotros estábamos haciendo un desarrollo. También unas naves industriales al lado del Aeropuerto, más de 10 manzanas se tenían preparadas para esto, dos manzanas de naves industriales, se paró totalmente, nadie quiere venir por el tema de la seguridad, la obra privada se paró, estamos a punto de ver muchas torres paradas en el malecón y yo sí le pido que en esa parte de seguridad (pública) nos apoye”, agregó Galván.

“Yo como constructor siempre les digo, que bueno que el Ejército tiene ingenieros, son muy buenos ingenieros, pero ojalá nos pueda garantizar la seguridad aparte de construir, hay constructores aquí que tenemos ganas de hacer las cosas, ahorita tengo una sola obra que son los canales de riego que están por Escuinapa, no podemos trabajar después de las cinco de la tarde porque los malandros llegan y nos dicen váyanse, van tres carros que nos quitan allá en Escuinapa ahorita sí de la empresa en estas últimas tres semanas”.

Por ello reiteró su solicitud de seguridad, que el Ejército Mexicano cuide a la ciudadanía.

“Entonces lo que yo sí pediría es seguridad, qué haga el Ejército, que nos cuide, nos sirve más un pelotón en la carretera que en Olas Altas cuidando a los turistas con una ballena, por favor, esta sería mi única petición”, enfatizó el empresario constructor.

Otra persona asistente a la conferencia , en la sesión de preguntas, manifestó que en lo personal es difícil sentir incertidumbre todos los días, salir a trabajar y en su caso, aunque el general Briseño Lobera separa seguridad pública con seguridad nacional para ella seguridad es seguridad y en el proyecto que se trate de desarmar a las personas en un programa de Canje de Armas que se realizará en los siguientes días en la entidad y también saber cuál es la garantía.

“Y quisiera saber también cuál es la garantía que nos ofrecen para las personas que estamos trabajando de manera legal todos los días, yo creo que es injusto, aquí mi compañera tiene un familiar desaparecido que es lamentable todos los días ver personas que no regresan a sus casas y que no tenían absolutamente nada que ver por culpa de terceros, entonces a mí seguridad es seguridad y tenemos miedo todos los días salir a trabajar y salir tarde porque nos puede pasar algo a pesar de que soy mujer”, añadió.

Al respecto el general Briseño Lobera dijo que comparte las expresiones sobre el tema de la seguridad pública.

“Y yo quisiera puntualizar el tema de la charla que es el fortalecimiento de esta doctrina de seguridad nacional y en cuando a estos temas que ustedes me mencionan evidentemente hay un trabajo, un esfuerzo que está contribuyendo a eso, e insisto, no es tampoco minimizarlo, desde el punto de vista solamente les puedo ir dimensionando en el ámbito de la seguridad nacional, no es un tema que yo no quiero no verlo si en eso estamos todos los días, yo estoy con ellos, yo estoy con todos mis compañeros de las Fuerzas Armadas, de Guardia Nacional, ...estamos trabajando en este tema que tenemos en este momento de apoyar las instituciones de seguridad pública”, expresó.

Tras el inicio de la actual crisis de seguridad que se vive en la entidad por la lucha entre dos facciones del Cártel de Sinaloa a l estado han llegado refuerzos del Ejército Mexicano y se cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para contrarrestar esta problemática que ya ha dejado más de mil 100 personas asesinadas, más de mil 300 personas desaparecidas, disminución de turistas y daños económicos por más de 20 mil millones de pesos.

Entre otros participantes, el director Comercial y de Marketing de Pueblo Bonito, José Gámez, manifestó que ante la crisis de seguridad se han ajustado las tarifas a la baja en Mazatlán y en el caso de las semanas Santa y de Pascua de este 2025, en comparación con las de años anteriores dos meses antes estaban ya al tope en reservaciones de hospedaje y ahora no es así, aún hay espacios disponibles.

“En años anteriores dos meses antes estábamos ya al tope en ocupaciones, ya escasamente se encontraba alguna habitación disponible desde dos meses previos, ahorita tenemos disponibilidad, esperemos, confiamos en que muy de último momento mucha gente se deje venir, reserve desde la misma carretera manejando”, añadió José Gámez.

“En Semana de la Moto, que es la siguiente semana, en términos de ocupación pinta mejor que la Semana (Santa) , y de que se dio esto, la gente tiene incertidumbre de trasladarse en las carreteras, no las de Durango, no las de Sinaloa, todas las carreteras que hay que cruzar para llegar a este punto tienen algunas situaciones en temas de seguridad, entonces cómo le podemos dar certeza a la gente, hacemos muchísimos esfuerzos, se rediseñó una estrategia para promocionar el destino, pero cómo le quitamos de la cabeza a la gente en general, el destino está bien, el destino está tranquilo, situaciones de alto impacto no se presentan en otros lugares, sin embargo, la incertidumbre o el temor de circular en las carreteras está latente para la gente de fuera y nosotros mismos”.

Entre otros puntos, dijo que por lugares como El Quelite está completamente vacío, en tanto que otros participantes expresaron que no circulan en camionetas en buen estado o lo hacen en camión de pasajeros para trasladarse a Culiacán ante el temor de que les quiten sus unidades, entre otros puntos.

Ante ello el comandante de la Tercera Región Militar reiteró que se hace un esfuerzo en materia de seguridad en la entidad en el que se deben sumar todos.

“Evidentemente es una situación que consideramos transitorio para los momentos que nos están tocando vivir y yo agregaría lo que ya comenté hace un momento, que estas actividades que debemos tomarlas de esa manera, debemos de tomarlas desde el punto de vista que existe una definición, un objetivo, una meta, un plan que nos llevan precisamente a obtener resultados de seguridad, son los mecanismos establecidos para estas actividades de seguridad pública que son en donde nosotros nos tenemos que ir sumando”, expresó el general Briseño Lobera.

“¿Pudieran ser de otra naturaleza?, no lo sé, de momento son los que tenemos definidos y eso nos va permitir en algún breve tiempo, en el mediano plazo no lo sé, esos niveles que nos permitan tener ese grado de desarrollo en lo personal tanto local, también van a permitir a este país tener esa oportunidad de alcanzar los niveles de seguridad y los niveles de desarrollo que todos estamos deseando de acuerdo a nuestros objetivos nacionales”.