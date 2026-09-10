$!Empresarios mazatlecos comparten sus claves de éxito con nuevos emprendedores

MAZATLÁN._ En la búsqueda de que nuevos emprendedores conozcan de primera mano las experiencias, dificultades y aprendizajes de empresarios locales, tuvo lugar el foro “Secretos y Técnicas del Éxito de los Empresarios Mazatlecos”, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Mazatlán. Fue en las instalaciones del Parque Central donde tuvo lugar este evento, a cargo de Alí Rene Zamudio Garza, titular de la dependencia municipal, quien explicó que el encuentro reunió a emprendedores con empresarios que también comenzaron desde cero y que, con el paso de los años, lograron consolidar sus negocios.

Zamudio Garza señaló que la actividad forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno municipal para contribuir al desarrollo de quienes buscan iniciar o fortalecer un proyecto empresarial. “Este fue un foro empresarial que tuvimos a bien organizar aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico, que forma parte de las acciones del Gobierno para contribuir con los emprendedores”, comentó. El funcionario destacó que empresarios locales respondieron a la invitación para participar en el foro y compartir con los asistentes las experiencias acumuladas durante el desarrollo de sus negocios. “Les extendimos la invitación a empresarios locales, empresarios que, como todos, empezaron como emprendedores, y ellos respondieron de muy buena manera, hubo muchos emprendedores asistentes a este foro empresarial”, declaró.

Asimismo, mencionó que uno de los propósitos del encuentro fue que quienes actualmente comienzan un negocio conozcan que los empresarios consolidados también enfrentaron incertidumbre y dificultades durante sus primeras etapas. Entre los participantes, mencionó, se encuentran empresarios con alrededor de 19 años de trayectoria, así como negocios que actualmente cuentan con sucursales y plantillas de hasta 50 trabajadores. “Que ellos les compartan su experiencia, que sepan que los mismos miedos que tienen ellos los tuvieron en su momento y hoy son empresas con 19 años de experiencia, alguna de ellas con 50 empleados y con sucursales, pues es muy importante para el sector emprendedor”, dijo.

El titular de la Sedectur explicó que este tipo de foros se complementan con las capacitaciones que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo para brindar nuevas herramientas a los emprendedores mazatlecos. Actualmente, expresó, parte de estas capacitaciones se encuentran enfocadas en el aprovechamiento de la inteligencia artificial y las redes sociales como herramientas para el desarrollo y promoción de los negocios. “Esa es la intención de estar organizando este tipo de foros. Nosotros organizamos muchas capacitaciones para el desarrollo de ellos, ahorita muy de la mano de la inteligencia artificial y de las redes sociales”, manifestó.