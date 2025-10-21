$!Empresarios piden recuperar la paz y tranquilidad en Mazatlán; Alcaldesa les anuncia que reforzarán la seguridad

Ante la difícil situación que enfrenta Mazatlán por los casos de desapariciones forzadas y hechos delictivos, la intercamaral convocó a la Presidenta Municipal Estrella Palacios para conocer qué acciones se aplican para revertir la mala imagen en redes y medios de comunicación nacionales para el destino, además de solicitar el reforzamiento de la seguridad en la ciudad. Yudith Verónica Estrada Osuna, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Mazatlán, expuso que la presencia de la Presidenta Municipal ante los integrantes de la Intercamaral obedece a que la inseguridad no para en la ciudad y la afectación tiene preocupados a todos los sectores. “Venimos a escuchar que propone la presidenta municipal para atacar este tema que está afectando a Mazatlán en su imagen de este hecho tan lamentable que pasa con este joven”. La dirigente empresarial dijo que el sector privado está en la mejor disposición de sumar fuerzas porque la inseguridad ya lleva mucho tiempo y no se ha podido resolver.

“Estamos a sumarnos a todo aquello que pueda contribuir a recuperar la paz y la seguridad de nuestra ciudad porque esto afecta a todos no solo a la parte turística sino a la comercial y a todos los ciudadanos que no podemos tener una vida normal y en paz”. Tras salir de la reunión, la Alcaldesa dijo que hizo compromisos con los empresarios de reforzar con mayor presencia policial en la ciudad. “Entre los compromisos que estamos haciendo aquí con los compañeros de la intercamaral es sobre todo que estamos viendo la forma de reforzar la seguridad en todos los sentidos”. Y agregó que compartió con ellos lo que hace el grupo interestatal. “Estamos haciendo para poder nosotros reforzar con más elementos de seguridad, con toda la fuerza de seguridad estatal y federal, todas las acciones que se pueden hacer. Y también ellos están proponiendo hacer también esfuerzos en lo que es la promoción turística y nos vamos a unir todos como en equipo para poder hacerlo”.

Comentó que por parte del Gobierno del Estado ya se tienen algunas giras de promoción pactadas a nivel nacional. “Nos unimos como Gobierno municipal a lo que trae la Secretaría de Turismo estatal. Estamos muy agradecidos con nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya por todos los esfuerzos de promoción que se está haciendo tanto a nivel nacional como internacional”. También les compartió los resultados del Primer Informe de Gobierno y de otros temas como lo que se hace por mejorar la movilidad, añadió. “Pudimos hablar de varios temas. Uno de ellos fue el tema de reforzar la seguridad aquí en Mazatlán y de la promoción turística. Y otro tema que tienen ellos también de interés es sobre la movilidad y el mejoramiento de las vialidades. Entonces les pude compartir con ellos los esfuerzos que están haciendo aquí en Mazatlán en cuanto a obras públicas, la estrategia que tenemos también en la ciudad de tener diversas obras en todos los sectores de nuestra ciudad. Y fue una reunión muy productiva”.