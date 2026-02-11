Empresarios piden se pacifique el País; Gobierno difunde cifras pero hay miedo en las calles, advierten

Lo ocurrido con la desaparición de los 10 mineros en Concordia, el secuestro a una familia de turistas, los robos, extorsión a negocios y el escenario adverso de inseguridad que priva en Mazatlán y Sinaloa, tiene preocupados a empresarios que piden a los gobiernos la pacificación porque los niveles están escalando en hechos que antes no ocurrían.

Rodolfo Madero Rodríguez aseguró que esta situación no pasaba antes y que las autoridades deben actuar ya.

“Yo creo que se dan cuenta, pero necesitamos que actúen. Y si esto va a complicar, si esto sigue pasando y no hacemos nada, pues se sienten cada vez más libres los delincuentes ¿no? Porque eso no pasaba antes”.

Exhortó a las autoridades que se pacifique el País, porque por todos lados hay violencia.

“Hay ciertos números que los cacaraquean muy bien, pero sigue la incertidumbre, no vemos que haya una disminución, para la que no se ve como quisiéramos, y que fuera mucho más, que hubiera más control de lo que está pasando”.

Indicó que ahora los secuestros son grupales, que antes no ocurrían y ahora se llevan hasta 10 personas o más como a los mineros.

“Antes era un secuestro de una persona y era un gran escándalo, ahora se llevan 10”, refiriéndose a los que privaron de la libertad en el campamento de Concordia, de los cuales cinco fueron localizados sin vida en una fosa clandestina.

Madero Rodríguez también cuestionó la declaración de Omar García Harfuch respecto al caso de los 10 mineros de Concordia, de que fueron confundidos por un grupo antagónico y que por eso lo privaron de la libertad.

“Es que si se confunden los sueltan cuando te das cuenta que fue una confusión. No los matan. No quieren aparecer cinco ¿Y los demás? Si están confundidos, perdonan y nos vemos, así que no sé si sea la excusa correcta”.

Y pidió al Gobierno federal hablen con la verdad no con ese tipo de versiones.

“No, no creo que sea la intención. Pero tampoco es decir la verdad, eso es lo que yo creo”.

Con respecto a la empresa minera que recién había vuelto a Sinaloa en Concordia, advirtió que no volverán y en general a nivel País, si se pensaba iba a desarrollarse esta industria ya se perdió esa oportunidad de inversión.

“Vienen llegando y los asustan así. Otros que tenían intención de venir, pues ya no van a venir. Esta es una empresa extranjera, van a pedir esta intervención del gobierno extranjero, pues porque los están lastimando afuera. ¿Dónde están las garantías para las empresas que están tratando de llegar a México? Este, vimos la gran oportunidad que teníamos en México con lo que le llamaban nearshoring, que era el regreso de las compañías extranjeras. Se ve que México iba a ser un gran punto de llegada, un gran punto de atracción. Pero si están pasando las cosas, pues no van a quedarse. Vamos a desperdiciar una gran oportunidad este, de oro, pues. No, no va a volver a pasar esto. Esto no, este nearshoring no va a volver a pasar nunca. Se nos fue la gran oportunidad”.

Sostuvo que era para que estuviéramos creciendo tremendamente por todos lados y no está pasando.

Y advirtió que se están yendo a otros lados.

“No sé a dónde. No le llevo la pista, pero aquí no están llegando. Entonces era precisamente por la parte de la cuestión financiera y ahora también la de seguridad, Pues yo creo que sí. Yo creo que las dos cosas juegan en contra de nuestras posibilidades”.

Además, expuso que en el panorama empresarial, enfrentan un mayor rigor del SAT.

“Una mayor rigidez desde, desde principios de la 4T, pues ha hecho que todos se estén alineando más. Pero eran ahí, creo yo, este detalle que no han abordado, pero ya no es de ahorita, pues ya viene de hace tiempo”.

Y criticó que no hay certidumbre con una Corte a modo, con un Poder Judicial que está cambiando y no se sabe a dónde va.

“O sea, eso no genera buen ambiente. Y eso lo demuestra pues que no hay, no hay la inversión que se requiere, no hay el crecimiento que se requiere. O sea, este pues sin saber qué va a pasar. Algunas cosas han mejorado, otras cosas se han empeorado”, aseveró.