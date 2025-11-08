Empresas de Mazatlán operan con temor y cierres temporales ante inseguridad: contadores

MAZATLÁN._ Empresas de Mazatlán viven momentos complicados con temor y cierres temporales, aseguraron contadores.

Factores como la violencia, la recesión económica e impuestos, han afectado los negocios, la mayoría inmobiliarias.

Andrés Ultreras Rodríguez, dirigente del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública del Sur de Sinaloa, lamentó lo complicado que se ha vuelto operar y mantenerse para las empresas.

“Ahorita yo creo que es un momento complicado, por qué no decirlo. Yo creo que principalmente aquí en Sinaloa vemos un tema que ha afectado bastante, que es la seguridad. Que si ve normal y las versiones de que si ya estamos mejor o que las cosas van calmando, que sea cierto o no sea cierto, pues realmente lo que sí hemos visto es que sí ha afectado definitivamente a los comercios, a los negocios”, expresó.

“Sí se escucha a algunos que siguen cerrando, lamentablemente. Algunos pues viven con el temor”.

No obstante, dijo que al final de cuentas la labor del contador es levantar la mano, opinar e influir hasta donde se pueda, buscando estrategias que permitan abordar esas situaciones de la mejor manera y que puedan afectar lo menos posible al empresario.

El vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos, Guillermo Hernández Lizárraga, habló de que hay de todo tipo de negocios afectados y los contadores han perdido de un 10 a 15 por ciento la cartera de clientes.

“Ahorita todo el tema de la situación que vive Sinaloa, el municipio, pues ha afectado muchísimo a pequeños comercios, medianos comercios, inclusive a grandes empresas locales. Y bueno, a nosotros de alguna manera sí nos ha afectado, dado que cierran un negocio y es un cliente menos para nosotros, pero aquí es importante también nosotros apoyar a esos pequeños comercios”, señaló.

De los giros más impactados, citó al inmobiliario y la cadena de negocios que depende de ellos.

“Mira, pues aquí como sabemos, en Mazatlán el tema de desarrollo inmobiliario, en los últimos años ha sido un boom y es un giro al que más le ha pegado, al desarrollador inmobiliario. Y como desarrollador inmobiliario, pues de ahí cuelgan muchas otras empresas que prestan sus servicios. Está el plomero, el tablarroquero, el carpintero, los brókeres inmobiliarios. Obviamente, no hay ventas, pero pues aquí hay que tener paciencia, hay que ser asesorados aquí por los expertos”.

Pero, previendo que la situación mejore, dijo que les están recomendando hacer una pausa para más adelante resurgir.

“Tratamos de ser solidarios con esas empresas. Así como en su momento ellos nos dieron la oportunidad, nos abrieron las puertas de considerarnos como sus proveedores de servicio, pues ahora nosotros tenemos que apoyarlos. La realidad es que hay clientes que por ahí empiezan a batallar en pagar los honorarios y pues ahí es donde tenemos que apoyarlos a que se recuperen y haciendo las estrategias necesarias en los diferentes ámbitos y que vuelvan a resurgir ellos”, puntualizó.