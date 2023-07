“Actualmente generar valor económico en una empresa no es ya suficiente, las empresas tenemos que voltear a ver hacia nuestra comunidad, tenemos que voltear a ver cómo estamos impactando el medio ambiente, de qué manera vamos a mitigar la huella que estamos dejando”, añadió.

“Entonces en ese camino las empresas generan muchas responsabilidades y para mí la principal responsabilidad que tenemos es con nuestra gente, con nuestros colaboradores, para tener clientes satisfechos primero necesitamos tener colaboradores contentos y a veces está el dilema porque una empresa es tan buena o tal mala como esa persona que te atiende directamente”, subrayó el fundador del Grupo Dportenis, cuya primera tienda fue instalada en 1987 en un local del Centro de Mazatlán y ahora ya cuenta con 220 tiendas en 44 ciudades de 18 estados de la República Mexicana.

“Y al menos en nuestro caso, quizá en muchos de los de ustedes las personas de menor nivel en la organización son las personas que nos atienden y esas personas normalmente son las que tienen sueldos más bajos y pues a un cliente qué le importa todo lo que está atrás de esa persona que lo está atendiendo, no le importa si Legal trabaja bien, no le importa si la parte Fiscal trabaja bien, si Contabilidad lo hace bien, si Empeño lo hace bien, etcétera, etcétera, para un cliente lo importante es cómo lo están atendiendo”.

Recalcó que por ello se necesita dedicarle tiempo suficiente y de calidad a esas personas que están de cara a los clientes.

“Entonces les decía, en este camino de desarrollo económico de la empresa genera muchas responsabilidades y desde luego que con clientes, con colaboradores, con sus accionistas, también con proveedores, con acreedores, con el Fisco, con el cumplimiento de leyes y reglamentos también para poder operar y desde luego que con su comunidad y el medio ambiente”, reiteró en un salón del Centro de Convenciones.

“Y bien, si el fin de una empresa no solamente es generar utilizades, una empresa tiene que alcanzar logros mucho más grandes que solamente generar utilidades, porque si no generas utilidades desde luego que no vas a poder cumplir con todas esas responsabilidades que adquieres como empresa”.

Reiteró que una empresa tiene que generar utilidades para tener sostenibilidad y vida de largo plazo y es como impacta con lo que es su primer círculo que es el de clientes, colaboradores y accionistas, sino también se debe ver cómo impacta al resto de la comunidad y la parte del medio ambiente y cómo mitiga lo que está ocasionando al medio ambiente.

Entre otros puntos, Osuna Sánchez recordó que desde hace 6 años Dportenis tomó el distintivo de Empresa Socialmente Responsable independientemente de que estuvieran haciendo muchas acciones en el pasado.

“Y qué estamos haciendo en esta parte de Responsabilidad Social, tres cosas principalmente, lo primero les decía para nosotros nuestros colaboradores, el cuidado al medio ambiente y lo que estamos haciendo en la parte social con nuestras comunidades donde trabajamos”, recalcó.

Dio a conocer que el desarrollo de sus colaboradores es muy importante que los crecimientos que hay dentro de la organización la primera oportunidad siempre sea para los que ya están adentro de la organización, por eso se les tiene que desarrollar pensando para dónde van y qué siguen, por lo que el año pasado el 87 por ciento de las promociones que se tuvieron se hicieron con el personal interno de la compañía.

El año pasado también se dieron 35 mil horas de formación a sus colaboradores y se capacitó también a 15 mil 800 distribuidoras, en la Universidad Empresarial que se tiene y que tiene validez con la Secretaría de Educación Pública ya se llevan 85 graduados de maestría y actualmente están cursando 87 más lo que es la Maestría en el Instituto del Sistema Empresa Inteligente.

Además, se cuenta con un Programa de Líderes, porque para Grupo Dportenis es muy importante que el liderazgo que se tiene en cada una de las partes de la compañía contribuya al logro de los equipos y una empresa es tan exitosa como lo sea cada una de las empresas que en ella colaboran los eso se necesita que su gente tenga habilidades de liderazgo también.

A la formación también tiene pegado lo que tiene que lograr la gente que son innovaciones y el año pasado se lograron 3 mil 600 innovaciones en toda la organización, son pequeñas innovaciones y todas contribuyen a que la empresa sea más eficiente y eficaz también, además se tuvieron 20 innovaciones cuánticas que son disruptivas que deben de ir construyendo de cara al futuro lo que se está desarrollando en Dportenis.

Subrayó que en equidad de género el 48 por ciento de los colaboradores de Dportenis son mujeres, y tanto hombres como mujeres tienen las mismas oportunidades.

“Y en la parte del medio ambiente traemos un programa de instalación de paneles solares en muchas de nuestras tiendas, en algunas de nuestras oficinas, en nuestras oficinas corporativas también y nada más el año pasado dejamos de emitir 411 toneladas de bióxido carbono y en el futuro será una cantidad mucho mayor en la medida en que el proyecto siga avanzando”, recalcó.

“También hemos contribuido limpiando playas no solamente en Mazatlán sino en otras ciudades también, ahí han participado una cantidad importante de voluntarios, se han recogido también cantidades grandotas de basura y luego hicimos un programa también para mitigar el tema del Pet y ahí hemos hecho algunas cosas donde ponemos contenedores y hacemos conciencia para que las personas no tiren el Pet en la vía pública ni en lugares donde puedan contaminar, entonces ahí hemos recogido alrededor de 5 toneladas de Pet”.

También dio a conocer que se fomenta la práctica del deporte porque complementa la formación de niños y jóvenes.