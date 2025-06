Empresas del sur de Sinaloa revisan la opción de transportar carga por ferrocarril

Industriales del sur de Sinaloa analizan movilizar la carga por tren.

Lo anterior porque el tren carguero de Ferromex es más económico y sólo transporta el 25 por ciento de la carga del país y el otro 75 por ciento los industriales la mueven por las carreteras que es más costoso y algo complicado, explicó Sergio Rojas Velarde, presidente de Canacintra Mazatlán.

”Tuvimos una reunión con una empresa que hace análisis ferroviario, entonces estamos analizando las oportunidades que este servicio pueda tener, incluso tuvimos la presencia de los dirigentes de los dos parques, del MLC y del Aerospace Park, porque ellos están interesados en que el servicio ferroviario pueda incrementarse más, porque para la industria el servicio más económico para mover carga es el de tren”, explicó sobre la platicado en dicha reunión.

Sin embargo, explicó que en el tren carguero de Ferromex sólo mueve el 25 por ciento de la carga del País, entonces el otro 75 lo mueve el servicio de transporte de carga rodado por las carreteras.

”Pero por el tema de la inseguridad el transporte de carga de carretera se ha vuelto una opción un poco complicada. Entonces le estamos apostando a impulsar el servicio de trenes, y vino esta empresa a hacer un análisis de cómo está el servicio aquí en Mazatlán, de su capacidad ante los riesgos de movilizarla por las carreteras actualmente de Sinaloa”, señaló el líder industrial quien encabezó el encuentro.

Se refirió al proyecto del tren Durango-Mazatlán que se quedó pendiente de concretar con más de 100 años, empezándose a plantear desde 1906 y es momento que no lo terminan, iniciando desde Durango y llegó hasta El Salto con los derechos de vía.

”Pero faltan, creo que son 97 kilómetros los que faltan para que este proyecto se concrete y desafortunadamente no está dentro del plan de desarrollo del Gobierno federal. Sin embargo estamos tratando de impulsar que se incluya para que este proyecto se dé porque sin duda detonará la región de Sinaloa”.

La empresa que realizará el análisis viene de la Ciudad de México, contratada por Ferromex buscando las oportunidades del servicio ferroviario aquí en Mazatlán, detalló el empresario industrial.

Del proyecto ferroviario trunco, dijo que Mazatlán ocupa la conexión ferroviaria con Durango y el corredor logístico para llegar a Canadá, pero que han pasado sexenios sin avanzar.

”Lo de la vía de es un proyecto que ha pasado por muchísimos sexenios y no se ha concretado, no se había visto la oportunidad, durante muchos años Mazatlán ha vivido del turismo y su giro no es industrial, sin embargo ya estamos llegando a un punto muy importante con la consolidación de los parques industriales y el movimiento del puerto con un crecimiento del 8 por ciento sostenido, en recepción de carga por el puerto de Mazatlán, entonces para mover esa carga la única manera que tienes es hacerlo de manera rodada, obviamente de los 100 mil vehículos que llegan al año que se importan por Mazatlán, una parte se manda por tren, sin embargo la gran mayoría se manda por madrinas de manera rodada. Lo que queremos es si tuviéramos una vía del tren que conectará a Durango y de Durango conectas a todo ese corredor turístico hacia Winnipeg, Canadá, es más cerca por Durango, si tuviéramos una vía llegas a Coahuila y de ahí llegas a la frontera y directamente de aquí a Nogales, entonces esa vía hace falta”.

En cuanto al costo de la obra, estimó en 5 millones de dólares cada kilómetro de vía.

”Mira, hay estimaciones que estamos hablando de que el kilómetro de vía cuesta, según estimaciones que dio esta empresa por alrededor de 5 millones de dólares el kilómetro de la vía. Estamos hablando de que es un proyecto de gran magnitud, porque son 90 y tantos kilómetros, es una inversión fuerte. Por eso es que no lo concretan”.

Y es que no solo se trata de la estructura de acero, sino todo lo que conlleva atravesar la sierra con túneles, etcétera, agregó.

Sobre el estudio del análisis de oportunidades ferroviarias, admitió que fue la cámara Industrial la que invitó a los industriales que pudiera estar relacionados con los trenes para que asistieran a la reunión, como Lino Suárez del parque aeroespacial y otros industriales que están interesados en movilizar la carga a través del tren.

”No sería nada más aquí en la región sur, sino el análisis abarcará toda la región de Sinaloa” resaltó.