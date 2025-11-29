$!En ambiente de ciencia y familia, se celebra la Noche de las Estrellas en Mazatlán

Una vez más Mazatlán se hizo destacar por el interés ciudadano en la astronomía, al registrar una alta afluencia en La Noche de las Estrellas, uno de los eventos astronómicos más relevantes del País y que en el puerto fue organizado por la Sociedad Astronómica Mazatleca en La Casa del Marino. Con una afluencia que superó las expectativas de sus organizadores, la jornada reunió a familias, estudiantes y entusiastas del espacio, consolidándose como un punto de encuentro donde la ciencia se vive con cercania y entusiasmo. Se estima que asistieron cerca de 400 personas.

Para David Esquivel, presidente de la Samaz, el encuentro, que año con año busca acercar la astronomía a la población, destacó en esta edición por el genuino interés y gran afluencia de las familias mazatlecas, que se dieron cita para observar el cielo, aprender y convivir en un ambiente dedicado al conocimiento. “Estamos muy contentos de cómo se desarrolló el evento; la zona de talleres estuvo llena, los niños participaron con entusiasmo y en los telescopios hubo una gran afluencia”, comentó.

Esquivel señaló que desde el inicio del programa se notó una impresionante respuesta, con una gran presencia y participación activa en las diferentes actividades como los talleres, conferencias y observación con telescopios. Señaló que uno de los puntos a destacar fue la gran presencia de niños y jóvenes, quienes abarrotaron la zona de talleres participando en las distintas actividades propuestas. “Esto habla del interés que la astronomía ha generado en los mazatlecos, especialmente en los niños, porque vimos talleres y telescopios repletos de pequeños y jóvenes”, dijo.

Para el titular de la Samaz, la astronomía generaba un interés particular entre los niños mazatlecos, los cuales no solamente asisten atraídos por la novedad, sino que llegan con conocimientos previos sobre conceptos considerados complejos, hablando con seguridad de temas como agujeros negros, supernovas o las estructuras de las constelaciones, lo cual sorprende incluso a adultos. En ese sentido, la Sociedad Astronómica destaca cómo este fenómeno evidencia que tanto talleres como clubes y actividades han logrado abrir un canal importante para motivar ocasiones científicas desde edades tempranas.

Además, Esquivel comentó que la participación juvenil también se hizo notar durante la jornada de conferencias, ya que usualmente estos espacios suelen ser sesiones para adultos, muchos asistentes fueron niños y adolescentes, capaces de mantener la atención con gran interés durante las charlas. “Nos gusta incidir en ese sector de la población, pues a veces los niños llegan convertidos en pequeños expertos, manejan información sobre agujeros negros, supernovas, estrellas y constelaciones”, destacó. “Seguimos trabajando para motivar ese interés no solo en la astronomía, sino para que a partir de ella se acerquen a otras ciencias como matemáticas, física y química”.

Para David Esquivel, más allá de la cifra, el ánimo general que dejó la jornada fue de satisfacción y gratitud al poder ver a familias completas, reunidas, alrededor de los telescopios, observar a los niños, participando con entusiasmo, así como ver a los jóvenes y adultos acercarse con preguntas o inquietudes. De tal manera, que para la Samaz este espíritu representa precisamente la finalidad de la Noche de las Estrellas, un espacio donde la ciencia se comparte, se disfruta y se convierte en un punto de encuentro comunitario. Finalmente, Esquivel mencionó que para la Sociedad Astronómica Mazatlán, el resultado de la edición confirma la importancia de seguir trabajando de manera constante en la divulgación, no solamente de la astronomía, sino de las ramas del conocimiento, con la finalidad que a través de la fascinación del universo, niños y jóvenes, se sientan motivados a explorar áreas como la matemática física, disciplinas que encuentran en el cosmos una puerta de entrada atractiva.