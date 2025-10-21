$!En Arboledas I, vecinos de Mazatlán también sufren por la contaminación de una fuga de drenaje

Uniéndose a las quejas en varias partes de Mazatlán, vecinos del fraccionamiento Arboledas I denunciaron que desde hace más de un mes sufren las consecuencias de una fuga de aguas negras que brota de una alcantarilla ubicada en el cruce de la calle Amapa y avenida los Venados, sin que la autoridad correspondiente atienda el problema. El derrame de drenaje, que últimamente es muy notorio por los borboteos, ha provocado encharcamientos, los cuales comienzan a invadir las banquetas y accesos de las viviendas cercanas, generando un foco de insalubridad y malos olores que afecta a las familias del sector.





Los vecinos señalaron que el escurrimiento es tan constante que el agua contaminada se extiende a lo largo de varias calles, entre ellas Los Venados y Amapa, además de caer hacia el canal que divide la colonia con Portomillo, donde la lama y los malos olores son fuertes. Señalan que este tipo de fugas se repite cada temporada de lluvias, que piensan se atribuyen a la gran cantidad de basura como papeles y bolsas que la gente arroja a los desagües. En tanto, añaden que el problema actual ya fue reportado a la Jumapam hace más de un mes, sin que hasta la fecha se haya realizado alguna atención.



