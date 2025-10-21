$!En Arboledas I, vecinos de Mazatlán también sufren por la contaminación de una fuga de drenaje

Uniéndose a las quejas en varias partes de Mazatlán, vecinos del fraccionamiento Arboledas I denunciaron que desde hace más de un mes sufren las consecuencias de una fuga de aguas negras que brota de una alcantarilla ubicada en el cruce de la calle Amapa y avenida los Venados, sin que la autoridad correspondiente atienda el problema.
El derrame de drenaje, que últimamente es muy notorio por los borboteos, ha provocado encharcamientos, los cuales comienzan a invadir las banquetas y accesos de las viviendas cercanas, generando un foco de insalubridad y malos olores que afecta a las familias del sector.
Los vecinos señalaron que el escurrimiento es tan constante que el agua contaminada se extiende a lo largo de varias calles, entre ellas Los Venados y Amapa, además de caer hacia el canal que divide la colonia con Portomillo, donde la lama y los malos olores son fuertes.
Señalan que este tipo de fugas se repite cada temporada de lluvias, que piensan se atribuyen a la gran cantidad de basura como papeles y bolsas que la gente arroja a los desagües. En tanto, añaden que el problema actual ya fue reportado a la Jumapam hace más de un mes, sin que hasta la fecha se haya realizado alguna atención.
Reiteran su hartazgo y cansancio por vivir entre el mal olor y el agua sucia, pues tanto automovilistas como peatones tienen que cruzar sobre los charcos para avanzar a las colonias aledañas y se sienten decepcionados del servicio que da la Junta Municipal de Agua Potable.
Además, los colonos denunciaron que personal del Ayuntamiento ha acudido en ocasiones anteriores a realizar excavaciones en la zona, pero dejan los escombros tirados, obligando a los habitantes a pagar de su propio bolsillo para que se retiren los desechos.
Al igual que la comunidad de Arboledas I, son ya varias las denuncias de habitantes mazatlecos que manifiestan su descontento debido a las múltiples frutas de aguas drenaje y encharcamientos que abundan por todo el puerto, así como a la poca respuesta que se les da.