Por ello invitó a la sociedad a ver esta situación, a ser más amorosos con los hijos, y dijo que la violencia familiar en multifactorial y el primer núcleo es el hogar, después la escuela y luego el ambiente, además se tiene una cultura muy adherente en los festejos, que si no hay alcohol no hay fiesta y se tiene que saber decir que no se necesita ninguna droga legal o ilegal para ser feliz, al contrario, si se consume alcohol se es infeliz porque es el vínculo primario a la inhibición de las desinhibiciones.

“Realmente nosotras creemos que después del Año Nuevo que se acaba la algarabía, el amor ficticio de las situaciones de diciembre viene entonces la cuesta de enero, viene la cruda realidad de pagar cuentas, de volver a la rutina, entonces a veces desafortunadamente la situación económica es la primera situación de estrés familiar porque nos condiciona muchas ocasiones hasta falta de lo elemental que es el alimento”, recalcó.

“Entonces creemos que a esto se debe a un estado de estrés (el aumento de casos de violencia intrafamiliar)”.

Recordó que recibió las instalaciones del Inmujer sin luz eléctrica y su esposo y Diputado federal Juan Torres le ayudó a hacer la gestión ante la Comisión Federal de Electricidad en todo lo que se requiere en parámetros de seguridad y se hizo la conexión respectiva para que las conexiones sean completamente seguras en ese edificio del Palacio Federal que ya es muy viejo.