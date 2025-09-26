$!En Cabildo Abierto de Mazatlán, piden solucionar el tema de las inundaciones a vecinos de Jacarandas

Solucionar el problema de inundaciones que padecen desde hace tiempo los vecinos de la Colonia Jacarandas fue una de las peticiones que se hicieron este viernes durante la quinta sesión de Cabildo Abierto, donde los funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán recibieron 21 propuestas a tomar en cuenta. David Ocampo Peraza, presidente del Fraccionamiento Jacarandas, presentó ante la Alcaldesa Estrella Palacios la idea de un programa de apoyo para resarcir daños y afectaciones en las viviendas de estas familias de Jacarandas, quienes en cada lluvia pierden objetos materiales.





“Sabemos perfectamente bien que hay varias familias en Jacarandas que año tras año se inundan. Ahorita ya van tres veces que se han inundado; entonces, imagínense ustedes la mortificación que sienten cada vez que se nubla. Y por ese solo hecho, se está planteando aquí que debe de haber un programa de apoyo para resarcir daños y afectaciones a estas viviendas y a estas familias permanentes”, explicó Ocampo Peraza. “El asunto es que se han hecho varias obras, se han invertido varios millones de pesos, tanto para levantar el puente Insurgente como la pavimentación del canal y una serie de cosas, pero no ha resuelto el problema, ya que a la altura del puente se siguen inundando”. El representante vecinal presentó un oficio con tres puntos básicos, en los que se detalla un trabajo sobre la relación de familias que no habían recibido ningún apoyo cuando se dio con la primera inundación.

Son 35 de familias que no han visto respuesta de las autoridades para reponer lo perdido y que siguen en la incertidumbre de nuevas lluvias. Asimismo, hizo la petición de trabajos de limpieza y poda de manglar para evitar que el agua del arroyo Jabalines se estanque, lo cual a la postre genera las inundaciones que afectan a los vecinos. Señala que buscan se haga todo en orden para que los ambientalistas no crean que se está dañando el manglar, ya que solo sería mantenimiento.



