$!En ceremonia de Lunes Cívico, Secundaria Federal 9 de Mazatlán su nueva cancha de usos múltiples

Con el objetivo de fomentar la actividad física, la convivencia y valores sociales, el Gobierno de Mazatlán entregó a la Secundaria Federal 9 “Arturo Cundapí Ramos” su nueva cancha de usos múltiples durante la ceremonia del Lunes Cívico celebrada esta mañana en el Fraccionamiento Pradera Dorada.

La Alcaldesa Estrella Palacios y los demás funcionarios convocados al acto académico, fueron los encargados de cortar el listón para la inauguración oficial del espacio recreativo, mismo que tuvo una inversión de 1.3 millones de pesos y beneficiará a los cientos de estudiantes matriculados al plantel.

Después de los honores a la bandera a cargo de la Escolta de la Secundaria Federal 9 y la Banda de Guerra del Octavo Batallón de Infantería, el alumno de tercer año, Caleb Johan Maldonado, refirió unas palabras de bienvenida a los invitados y agradeció la nueva cancha para el uso deportivo y cultura tanto de él como de sus compañeros.

La directora del plantel, Karina Guadalupe Palomera, recordó los inicios de la Secundaria en 2010 y el cómo varios profesores y vecinos se dieron a la tarea de crear la institución con ayuda del maestro Arturo Cundapí Ramos. Esa lucha permitió que los jóvenes en Pradera Dorada pudieran estudiar y desarrollar su aprendizaje.