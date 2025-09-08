$!En ceremonia de Lunes Cívico, Secundaria Federal 9 de Mazatlán su nueva cancha de usos múltiples

Con el objetivo de fomentar la actividad física, la convivencia y valores sociales, el Gobierno de Mazatlán entregó a la Secundaria Federal 9 “Arturo Cundapí Ramos” su nueva cancha de usos múltiples durante la ceremonia del Lunes Cívico celebrada esta mañana en el Fraccionamiento Pradera Dorada.
La Alcaldesa Estrella Palacios y los demás funcionarios convocados al acto académico, fueron los encargados de cortar el listón para la inauguración oficial del espacio recreativo, mismo que tuvo una inversión de 1.3 millones de pesos y beneficiará a los cientos de estudiantes matriculados al plantel.
Después de los honores a la bandera a cargo de la Escolta de la Secundaria Federal 9 y la Banda de Guerra del Octavo Batallón de Infantería, el alumno de tercer año, Caleb Johan Maldonado, refirió unas palabras de bienvenida a los invitados y agradeció la nueva cancha para el uso deportivo y cultura tanto de él como de sus compañeros.
La directora del plantel, Karina Guadalupe Palomera, recordó los inicios de la Secundaria en 2010 y el cómo varios profesores y vecinos se dieron a la tarea de crear la institución con ayuda del maestro Arturo Cundapí Ramos. Esa lucha permitió que los jóvenes en Pradera Dorada pudieran estudiar y desarrollar su aprendizaje.
En tanto, la Alcaldesa Estrella Palacios exhortó a los jóvenes a seguir estudiando y desarrollar su talento para cumplir sus sueños en el futuro.
Además, la Presidenta hizo entrega de un juego de bandera, asta y porta moño a la directora, así como material deportivo a través del IMDEM.
”La semana pasada estuvimos con la campaña ‘Unidos somos más útiles’, en la que pudieron recibir mochilas y útiles para este nuevo ciclo escolar. Y hoy les entregamos oficialmente su cancha de usos múltiples en la que invertimos 1.3 millones de pesos para que puedan jugar, entrenar, convivir y aprender valores como la disciplina y el trabajo en equipo”, expresó Palacios Domínguez.
”Quiero que sepan que confiamos en ustedes los jóvenes; en sus talentos para llenar de orgullo a Mazatlán, a Sinaloa y a México, porque la educación es el camino para cumplir sueños y para cambiar realidades. Por eso aprovechen cada día, valoren mucho lo que aprenden aquí, lo que les enseñan con tanto cariño sus maestros y nunca dejen de soñar en grande”.
El segundo Lunes Cívico del nuevo año escolar finalizó con la entrega de reconocimientos por buen aprovechamiento a los alumnos Ximena Reyes Jaquez, Iván Salcido y Betzabe Velázquez. Mientras que también se llevó a cabo la tradicional plantación de un árbol en las instalaciones del plantel.