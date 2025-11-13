$!En el arranque del Buen Fin, comercios del Centro de Mazatlán reportan buena afluencia

Luego de una racha de bajas ventas, este programa de descuentos les representa un repunte en los ingresos a la economía local, aplaudió María Muñoz, encargada de tiendas de ropa.

Tras un recorrido realizado por Noroeste, las motos, refrigeradores, pantallas, celulares y ropa son de los artículos que más preguntan y compran, según responsables de negocios.

Buena afluencia reportan negocios del Centro de Mazatlán en las primeras horas del Buen Fin buscando descuentos y apartando mercancías.

Quien además pidió apoyo de las autoridades para que vigilen con patrullaje durante la noche al cierre de los negocios, porque asegura que tienen meses que no se ve presencia policial y ya han asaltado a farmacias del Centro.

Analí Montoya, subgerente de plaza de tiendas BHermanos, dijo que desde que abrieron había personas esperando para preguntar de los descuentos y qué tipo de mercancía podían apartar.

”Si, ha llegado mucha gente a preguntar de las rebajas que vamos a tener en aparatos de electrónica, en celulares, de bocinas, en joyería, lentes, planchas para el cabello, bolsas, ropa y zapatos, además de bajas en el porcentaje de abonos”, explicó.

En negocios de cadena las motocicletas y los refrigeradores son las más solicitadas en este primer día del fin de descuentos más largo del año en Mazatlán.

Así como en la tienda Vertich ubicada por la Avenida Serdán en el corazón del Centro de Mazatlán, donde la gerente María Muñiz habló de que la gente está aprovechando los descuentos de este esquema del Buen fin.

“Sí se ha vendido, la gente está aprovechando los descuentos en ropa del 30 por ciento y el 10 por ciento en toda las prendas al comprar arriba de los mil 500 pesos”.