MAZATLÁN._ En el Congreso del Estado no se protege a nadie, se apega a la ley, manifestó el Diputado Feliciano Castro Meléndrez ante los señalamientos de que en esa instancia no avanzan los procedimientos de juicio político en contra del ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

El presidente de la Junta de Coordinación Política agregó que “El Químico” Benítez tiene 10 denuncias en su contra en la Fiscalía General del Estado y si esa instancia solicita al Congreso del Estado que lo desafuere lo hará, pero ese procedimiento no se daría si el Gobernador Rubén Rocha Moya le pide la renuncia como Secretario de Turismo en Sinaloa.

“En el Congreso del Estado no protegemos a nadie, en el Congreso del Estado nos apegamos a la ley y vamos y estamos obligados a hacer lo que la ley nos indique, ni más ni menos, tenemos que garantizar en primer lugar los derechos humanos, el debido proceso y el debido proceso supone la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario mediante investigación y juicio correspondiente”, apuntó.

”Y por otro lado, el derecho de audiencia, nosotros en el Congreso estamos en ese proceso y cuando yo digo que no es verdad (que se proteja a alguien en el Congreso) porque estamos en un ambiente de hablarnos abiertamente, nadie se ha echado la bolita, yo reitero, las solicitudes de juicio político están en el proceso y los tiempos”.

Como se informó públicamente en su momento, ante la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado se presentaron denuncias contra Benítez Torres por seis contratos de adquisición directa de luminarias a la empresa Azteca Lighting, además se han presentado denuncias por presunto mal manejo de las finanzas de la Comuna y lo mismo otra por presuntas irregularidades financieras en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

El presidente de la Jucopo añadió que si se revisan los tiempos del proceso de desafuero del ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se declaró en su momento en este puerto que mediante el debido proceso si alguien no ha sido juzgado no puede ser declarado un delincuente, ese es un principio elemental que todos deben promover.

“Y dijimos nuestro compromiso es hacer la investigación, aplicar lo que establece la ley ante cualquier agravio a la sociedad y lo reiteramos ahora, sí recuerdan cuánto tiempo llevó el de Estrada Ferreiro justamente porque la ley le da el derecho de ampararse mil veces, todavía no se ha resuelto lo de Estrada, el Congreso en el caso de Estrada ya cumplimos y desde que entró la solicitud hasta que culminó en junio fueron más menos ocho meses”, reiteró.

Lo anterior, precisó, porque hay un proceso legal que si no se cumple hasta pueden favorecer a un eventual o presunto delincuente.

Reiteró que en el caso de Benítez Torres la solicitud de juicio político llega, pasa a la Secretaría General, se turna a la Dirección de Asuntos Jurídicos, regresa a la Secretaría General, la turna a la Presidencia de la Mesa Directiva y ésta la turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para que inicie el proceso, en ese momento está porque el debido proceso existe y se tiene que cuidar.

“Por otro lado yo quiero expresarlo con toda claridad, los cuestionamientos que tengan al titular del Ejecutivo a él, no a nosotros, pero sí les digo claro, la acción del Gobernador desde mi punto de vista fue abrir un proceso para que Mazatlán no cruzara el canino tortuoso por el que cruzó Culiacán, y al contrario yo diría habría que reconocer lo que se hizo y lo ha dicho muy bien el Gobernador cuando lo cuestionan es que tiene fuero”, expresó Castro Meléndrez.

“Pero ese fuero es light, son 10 denuncias penales que están en la Fiscalía General del Estado y están en curso, y en el caso del desafuero que es otro proceso distinto al juicio político, cuando la Fiscalía nos solicite a nosotros que le retiremos el fuero pues lo podemos hacer, pero eso no ha sucedido, pero el propio Gobernador lo ha dicho y lo ha dicho muy bien, en cuanto la Fiscalía diga eso yo me voy a encargar de retirarle el fuero”.

Lo anterior, precisó, porque de acuerdo con la Constitución Política de Sinaloa los secretarios de gabinete tienen fuero, pero es un fuero light dice Rocha Moya, porque él lo puede retirar en eso.

“Y ese es el compromiso que hay, entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que vamos a sacar esto adelante, que no quepa duda, estamos en eso, tenemos que cuidar el proceso porque la ley nos indica una dinámica y el fin último que desea mucha gente de Mazatlán, nos podemos convertir hasta en cómplices si vulneramos los pasos que nos va marcando la ley, y yo recuero, revisen Culiacán todo el tiempo que nos llevó”, reiteró el Diputado local.