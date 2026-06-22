$!En el día de su cumpleaños, Aracely dedica carta a Roisser Alan su hijo desaparecido

“Querido hijo mío. Aquí estoy de nuevo escribiéndote esta carta por motivo de tu cumpleaños número 24. Feliz cumpleaños mi vida. Quiero que sepas que lo orgullosa y afortunada que soy de que seas mi hijo. Hoy no estás aquí y tu ausencia duele mucho y nos sorprendió con lo que jamás imaginé que viviríamos. No acepto tu ausencia, no acepto lo que te pasó, no acepto no saber de ti”, expresó en el texto.

En el marco de esta fecha, que debería estar lleno de abrazos, su madre, Aracely Solano, volvió a dirigirse a él a través de una carta que desborda afecto, dolor y una esperanza que se niega a extinguirse, pues en sus palabras, el cumpleaños no es olvido ni resignación, sino una forma de seguir hablándole a la distancia, como si la vida aún permitiera un puente invisible entre ambos.

Este 23 de junio, el calendario vuelve a marcar una fecha que en casa no se celebra como antes, sino que se sobrelleva con silencio, fe y esperanza, al ser el cumpleaños número 24 de Roisser Alan Moreno Solano, joven que permanece privado de su libertad desde el 8 de diciembre de 2024, y cuya ausencia ha dejado un vacío permanente en su familia.

En la misiva, la madre expresa el orgullo de haberlo visto crecer y la herida abierta que ha dejado su ausencia, una herida que no cierra con el paso de los días y a su vez, reconoce el peso de la incertidumbre, pero también la fuerza que la mantiene en pie, como el cuidado de sus otros hijos, la fe y la certeza de que rendirse no es una opción cuando se trata de un hijo.

“Hijo, honro tu ausencia, pido a dios por ti, por tu regreso, cuido de tus hermanitos y me atiendo la salud para estar bien, porque el verdadero amor jamás abandona. Soy tu madre, te amo y siempre estaré hasta el final buscándote y esperándote, y mi fortaleza es la esperanza de algún día volvernos a ver”, se lee.

Entre líneas, la carta revela una lucha silenciosa que se libra todos los días por una madre que no deja de buscar, de esperar y de hablarle a quien no está físicamente, pero permanece presente en cada pensamiento, donde el recuerdo se convierte así en compañía, y la esperanza en el único refugio posible.

“Te amo con el alma y pido perdón por no hacer más por tu regreso. Alan, hijo, te pido que seas fuerte, sabio y paciente, porque mi fe es encontrarte vivo”.

En este cumpleaños que llega sin festejo, la voz de una madre se mantiene firme en su reclamo y en su fe, donde la carta no solo es un mensaje íntimo, sino también el reflejo de una ausencia que duele en lo cotidiano y de una esperanza que, pese a todo, sigue viva.

En el texto, Aracely incluye un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con datos que puedan contribuir a su localización, estos sean proporcionados a las instancias correspondientes o a la familia, con el objetivo de avanzar en la investigación.

“También quiero que seas que mucha gente pide y ora por ti, te aman y te quieren ver regresar. Roisser Alan Moreno Solano, muchas felicidades hijo mío y que Dios me conceda tu regreso. Donde quiera que estés en el mundo, yo te envío mi amor”, se lee.

“Posdata: Si sabes algo de mi hijo, ayúdalo a regresar, por favor”, puntualiza.

De tal forma que bajo este contexto, el cumpleaños de Roisser Alan se convierte en una fecha de referencia dentro de un proceso que permanece abierto, mientras la familia insiste en la necesidad de avances y en la obtención de información que permita esclarecer su paradero.